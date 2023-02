Modà, guarda il backstage del video di "Lasciami": "La depressione vive dentro ognuno di noi"

"Lasciami" La donna "cerca di farti vedere il buio della depressione", spiega Kekko: "ma anche d'insegnarti a viverla in maniera diversa... Difficilmente si può spiegare in maniera personale perché ciascuno la vive in maniera a modo suo".

Il brano, scritto con la collaborazione di Enrico Palmosi, cantato da Silvestre e suonato dalla band (Enrico Zapparoli, Claudio Dirani, Stefano Forcella, Diego Arrigoni) presenta tutta la forza espressiva del caso.



"Lasciami è la canzone più sincera che potessi scrivere. La depressione non la puoi raccontare a chi non la conosce, ma puoi comunque condividerla con chi come te la vive. Per questo ho preso coraggio e ho deciso di condividere quello che ho passato e che sto passando. Credo che la depressione viva dentro ognuno di noi e non so quanto si possa superare definitivamente. Di sicuro ho capito che bisogna essere forti cercando di cambiare i punti vista. Ho paura? Si. Ma ho imparato che oltre le paure ci sono le cose più belle”.



Si tratta di una canzone particolarmente sentita e dolorosa che racconta uno stato personale critico e, indirettamente, induce l’ascoltatore a non aver timore di comunicare con il prossimo le proprie difficoltà.

"Prima di salire sul palco, mi è ripassato davanti agli occhi il momento bruttissimo di quando non riuscivo neanche ad alzarmi dal letto e avevo pensato che non sarei più tornato sul palco, ma ce l'ho fatta e questo Sanremo sarà un punto di svolta nella vita e nella nostra carriera. Ero terrorizzato, non dormivo la notte, sognavo di fare scena muta ma poi mi sono sentito a mio agio, essere qua è una vittoria", spiega Kekko. "Il fatto di parlare di depressione spero aiuti le persone a vincere le paure, la vergogna e il giudizio della gente come ho cercato di fare io. Io avevo un desiderio dei perfezione, ma ho capito che non posso piacere a tutti. Sono diverse le cose che ti portano ad ammalarti, il mio psichiatra mi diceva: prendi gli psicofarmaci, perché in questo momento sei malato e ti devi curare, io sono l'esempio del fatto che si può tornare a vivere dopo la depressione" ha aggiunto il cantante.



Il ritorno sul palco del Teatro Ariston e il successivo tour nei teatri sarà anche l’occasione per festeggiare i vent’anni di storia dei MODA’ (2003 – 2023) e i molti traguardi raggiunti da Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria). La band, infatti, ha ottenuto in carriera 1 disco di diamante, 9 dischi di Platino, 2 dischi d’oro, 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro.

A tutto questo si aggiunge poi un lungo elenco di palazzetti e stadi Sold out in tutta Italia.

Ma non è tutto.

Il 2023 segna anche il decimo anniversario della pubblicazione di “GIOIA”, album certificato 5 volte platino che ha segnato un importante punto di svolta nella storia del gruppo.