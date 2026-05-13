Kanye West, confermato il concerto il 18 luglio a Reggio Emilia

Dopo le polemiche delle scorse settimane, è confermato il concerto di Kanye West il 18 luglio 2026 alla RCF Arena di Reggio Emilia. Lo rendono noto gli organizzatori, annunciando che i biglietti sono disponibili su Ticketmaster e Vivaticket. "I fan sanno che Ye sta preparando uno show immersivo senza precedenti, che porterà Reggio Emilia e tutta l'Italia al centro della scena dei grandi eventi musicali mondiali. La RCF Arena, gestita da C.Volo S.p.A., con capienza 103 mila persone, è già stata negli ultimi anni il palcoscenico di grandi produzioni internazionali ospitando artisti come Harry Styles, Rammstein e AC/DC. Questo appuntamento con YE si preannuncia irripetibile e destinato a entrare nella storia dei live", spiegano in un comunicato.