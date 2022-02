Modà, Kekko Silvestre racconta i momenti più belli della sua storia d'amore

Un modo unico per festeggiare la festa degli innamorati e condividere con il pubblico i momenti più belli della loro lunga storia d’amore (oltre 20 anni insieme).

I Modà in pochi anni hanno conquistato il pubblico italiano ottenendo 1 disco di Diamante, 9 dischi di platuno e 2 dischi d’oro a cui si aggiungono 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro e un lungo elenco di palazzetti e stadi sold out in tutta Italia.

La band ha pubblicato lo scorso novembre "Buona Fortuna - Prima Parte", l'ep uscito a 2 anni di distanza dal precedente lavoro di studio "Testa o croce", che contiene 6 brani inediti tra cui i singoli "Comincia lo show" e "Fottuto inverno", è la prima parte di un progetto più ampio.

