Modà, tutte le anime del gruppo nel nuovo "Buona fortuna - Parte prima": un augurio a ripartire

I Modà pubblicano il 12 novembre "Buona fortuna - Parte prima" , l'inizio di un nuovo progetto più ampio e "a rate" della band milanese che torna a due anni dall'ultimo lavoro di studio "Testa o croce". Un titolo che è un augurio alla vita che cerca di tornare alla normalità, per un ep composto da 6 brani, tra cui il singolo di lancio "Comincia lo show", che racchiude tutte le diverse anime del gruppo, come hanno raccontato Kekko Silvestre e Diego Arrigoni a Tgcom24 .

Partiamo dal titolo

Kekko - Il significato sta dietro al buon auspicio, augura buon fortunato dopo il periodo che abbiamo attraversato, duro che stiamo ancora vivendo. Cercare di ripartire. Tra tutti i brani "Buona fortuna" ci sembrava l'ideale per ripartire. Solo augurare il ritorno alla normalità.

Quando lo avete pensato e realizzato i nuovi brani?

Le canzone le ho scritto prima del lockdown. Avvolto da questa negatività in cui siamo piombati non me la sentivo di mettermi a scrivere altro per non andare a rimarcare quello stato d'animo. Ma il lockdown è servito soprattutto per produrre, avevamo tante cose in cantiere. Siamo andati a registrarle, a distanza. E' stata un'esperienza bella e nuova, ma da non ripetere ovviamente.

Perchè avete pensato di dividere e frazionare l'album?

Kekko - Per il momento discografico che stiamo attraversando. Diventa difficile. Le piattaforme di streaming hanno hanno cambiato da una parte le vendite e dall'altra il mondo musicale, ma contemporaneamente ti danno la possibilità di andare a focalizzare l'attenzione su alcuni brani. Quindi abbiamo pensato di dividerlo in più parti.

Da quante parti sarà composto?

Kekko - Stiamo valutando quante, sulla base di quello che sarà il risultato di questa idea. Abbiamo registrato tante cose, e vogliamo dividere e farle uscire a rate.

Perché avete scelto come singolo "Comincia lo show" per anticipare il disco?

Kekko - Per il momento che stiamo vivendo, il discorso sul web è molto attuale: è una discarica a cielo aperto dove vige il bullismo mediatico e dove chiunque può seminare cattiveria verso chiunque. Soprattutto volevamo portare l'attenzione su queste persone che una volta potevi riconoscere dal vivo ora si nascondono dietro a una tastiera. Se dicono qualcosa a noi, abbiamo una corazza perché è vent'anni che facciamo questo mestiere. Ma ci sono persone fragili che questa cattiveria la percepiscono in maniera diversa e spesso tendono a compiere gesti estremi. Una volta dovevi studiare per poter scrivere e parlare di argomenti, adesso ti basta aprire un account social e sei un dottore, un virologo, un allenatore, un musicista.

Quali sono le altre tematiche dei sei brani?

Kekko - Oltre al problema del web, abbiamo parlato di Alzheimer, che è un altro mondo delicato, una malattia molto diffusa di cui si parla troppo poco. Non ne parliamo dal punto di vista medico. Ma tutto parte da un'intervista di Lino Banfi sulla malattia della moglie in cui lei chiedeva al marito cosa sarebbe successo quando non lo avrebbe più riconosciuto. L'attore le ha risposto: "Ci presenteremo un'altra volta". Mi ha toccato molto. Poi ci sono due classiche canzoni d'amore in stile Modà. C'è la canzone per mia figlia, in cui cerco di raccontarle di non fare gli stessi errori che faccio io. E "Buon fortuna" in cui mi metto a nudo, tramite una figura femminile, che è quella parte di me che scrive le canzoni e che parla poco.

Double Vision

Quali sono le anime del disco invece a livello sonoro?

Diego - Mi sono reso conto parlando con delle persone che senza farlo apposta è un disco che copre tutte le sfaccettature dei Modà: c'è il pezzo rock arrabbiato, quello più sereno e acustico, uno eterea con pianoforte e archi, e uno come "22 metri quadri" che è un nostro classico composto da quel nostro ritmo, il tempo, le chitarre. Se qualcuno dovesse chiedermi: "Raccontami i Modà", io gli farei ascoltare questi brani. Sono sei canzoni che coprono proprio tutto lo spettro del gruppo.

Quasi 20 anni di carriera, tempo di bilancio: ci sono delle cose o scelte che avreste voluto fare o altre che avreste preferito non fare?

Kekko - Errori ne sono stati fatti, ma poi ci hanno portato a realizzare tutti i nostri sogni che avevamo nel cassetto: abbiamo riempito gli stadi, suonato in giro per il mondo, conquistato il Disco di Diamante. A volte serve fare errori perchè ti portano a delle cose positive. Poi noi siamo stati fortunati perché il successo lo abbiamo raggiunto a un'età avanzata, a oltre 30 anni. Magari a 20 anni avremmo gestito in maniera diversa certe situazioni. Non rimpiangiamo nulla, siamo stati coerenti nel nostro modo di fare musica e di portare avanti i nostri progetti.

Ho visto le date del tour e maggio 2020 sarà il vostro mese, con il ritorno sul palco

Diego - "Il testa o croce Tour" si è interrotto ormai due anni fa. Ogni tour è una grande macchina orgnanizzativa. Quando parti sei dentro un universo e vederlo interrompersi così come è stato, a parte le motivazioni gravi, è stata dura. Ma adesso è un reinizio. Forse ancora meglio. Si ricomincia ma si ricomincia con una novità. Con "Buona fortuna". Una vitalità in più per dare la forza al live.

LE DATE DEL TOUR

2 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero del 1 ottobre 2021, del 28 marzo e del 18 dicembre 2020)

3 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero del 2 ottobre 2021, del 29 marzo e del 19 dicembre 2020)

9 maggio, Arena di Verona, Verona (recupero del 2 maggio 2020 e del 26 settembre 2021)

13 maggio, Palacatania di Catania (recupero dell’8 ottobre 2021, recupero del 6 marzo e del 2 ottobre 2020)

14 maggio, Palacatania di Catania (recupero del 9 ottobre 2021, del 7 marzo e del 3 ottobre 2020)

17 maggio, Palasport di Reggio Calabria (recupero del 12 ottobre 2021, del 17 marzo e del 6 ottobre 2020)

20 maggio, Palaflorio di Bari (recupero del 15 ottobre 2021, del 13 marzo e del 9 ottobre 2020)

21 maggio, Palaflorio di Bari (recupero del 16 ottobre 2021, del 14 marzo e del 10 ottobre 2020)

26 maggio, Palazzo dello Sport di Roma (recupero 19 ottobre 2021, del 20 marzo e del 12 dicembre 2020)

28 maggio, Pala Sele di Eboli (SA)

TI POTREBBE INTERESSARE: