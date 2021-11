Marco Mengoni lancia "Materia (Terra)": primo capitolo del suo ritorno in tre atti

Tre album il cui obiettivo è quello di unire le origini musicali di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità. L'unione dei tre dischi, ognuno dei quali incarna un mondo sonoro diverso da quello degli altri, rappresenta e racconta l'unicità musicale del cantautore che conferma un'ambizione artistica decisamente fuori dal comune.

Ufficio stampa

"Materia (Terra)" parte dalle radici di Marco, da quel passato che lo ha reso la persona che è oggi, da quel contatto che in questi ultimi due anni è venuto a mancare. Un contatto, umano e musicale, che passa attraverso i suoi ricordi e ascolti, che racconta l'anima di un cantautore che riesce a mettersi a nudo attraverso le sue canzoni. Il passato si fonde qui con il presente che a volte spaventa, guardando al futuro con ottimismo, le parole raccontano i cambiamenti, la voglia di incontrarsi e fidarsi, l’accettazione, la paura, le mille facce dell'amore, la solitudine che diventa risorsa. Un album suonato, in cui gli strumenti diventano protagonisti, che racconta una ricerca musicale che parte dai suoi primi ascolti, in una sperimentazione sonora che li trasforma in contemporaneità. R&B, gospel e funk sono la sua Terra, Terra è nascita, evoluzione, movimento.

La prossima estate Marco Mengoni sarà protagonista per la prima volta di alcuni concerti negli stadi: il 19 giugno a San Siro, Milano, e il 22 giugno all'Olimpico di Roma.

POTREBBE INTERESSARTI: