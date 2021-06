Marco Mengoni arriva a San Siro... pedalando: lanciati il nuovo singolo e il tour negli stadi

Si intitola " Ma stasera " il singolo che segna il ritorno di Marco Mengoni a due anni dal suo ultimo progetto discografico. Il cantante lo ha lanciato con un video in cui percorre in bicicletta un lungo ring ciclistico attorno a Milano fino ad arrivare allo stadio di San Siro: infatti sono state anche annunciate due date negli stadi per il 2022 , a San Siro appunto, il 19 giugno, e all'Olimpico di Roma, il 22.

Il nuovo brano riporta alle sonorità della disco-funk e dell'elettronica degli anni 80 sebbene rielaborate in chiave contemporanea. Il testo, scritto dallo stesso Mengoni con Davide Petrella (Musica di F. Catitti/F. Abbate/D. Petrella), è la fotografia di un rapporto umano vero, complicato, ricco di contraddizioni, con i versi che si susseguono come in contrapposizione l’uno con l’altro per raccontare questa complessità.

Anche la produzione del disco è al passo con il meglio dei tempi in chiave pop. Mengoni si è infatti affidato a Tino Piontek (in arte Purple Disco Machine), il dj/producer multiplatino che ha scalato le classifiche con la Hit "Hypnotized", singolo internazionale più venduto in Italia (FIMI/Gfk), nel 2020. Il produttore originario di Dresda, in carriera ha collaborato con superstar del calibro di Dua Lipa e Lady Gaga e questa è la prima volta che produce un pezzo di un artista italiano.

E poi c'è l'ambito live. Dopo il successo del #MengoniLive2019 - Atlantico Tour, Marco Mengoni sarà protagonista di due concerti in una dimensione per lui fino ad ora inedita: "Marco negli stadi" sarà il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. Per presentare questa ripartenza Mengoni ha scelto un racconto insolito, chiamando a raccolta il suo team ( a partire dai suoi musicisti, insieme a tutte le persone che collaborano con lui dietro le quinte) per una pedalata collettiva con destinazione proprio San Siro. Il gruppo ha raggiunto lo stadio percorrendo la circle line AbbracciaMI, un percorso ciclistico che attraversa parchi, strade secondarie, piste ciclabili e viabilità ordinaria milanese, un modo per scoprire nuovi punti di vista inusuali sulla città, a partire proprio dallo stadio, e muoversi fuori dai percorsi tradizionali.

Nei giorni precedenti l’annuncio del ritorno di Marco è stato anticipato da una guerrilla anonima che ha occupato strade, piazze, muri e stazioni ferroviarie delle principali città italiane, partendo proprio da Milano e Roma, con proiezioni che riproducevano unicamente la scritta “Ma stasera" e che hanno attirato l’attenzione di tantissimi passanti incuriositi dalle misteriose apparizioni.

Il tour è organizzato e prodotto da Live Nation, i biglietti per le date di Milano e Roma saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10 di giovedì 17 giugno. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire da venerdì 18 giugno alle ore 11 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Per maggiori informazioni: livenation.it/marconeglistadi

