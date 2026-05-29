Elisa annuncia il concerto evento per i 30 anni di carriera

La cantante ha affrontato anche il rapporto tra musica, società e tecnologia, citando il nuovo brano "FOMO 2". "Viviamo in una società che ci vuole più stanchi, più fragili e più manipolabili - ha detto Elisa - con algoritmi e i social che influenzano il nostro pensiero molto più di quanto immaginiamo. Credo che artisti e persone provenienti da mondi diversi debbano prendere posizione, perché quando più voci parlano di certi temi, quelle questioni emergono con maggiore forza". Sul fronte artistico, Elisa ha anticipato che il nuovo album sarà "molto personale" e fortemente legato alla danza e al movimento corporeo. "Sto realizzando desideri che avevo da sempre - ha raccontato - e sarà un concept album che parla di dolore, ricostruzione e rinascita". Tra le ispirazioni: Kate Bush e Pina Bausch. "Forse soltanto adesso - ha commentato Elisa ripensando ai suoi trent'anni di carriera - sto iniziando davvero a rendermi conto di quello che ho costruito. Vedo l'affetto delle persone e capisco che, in qualche modo, queste canzoni hanno lasciato un segno".