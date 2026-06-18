Jon Bon Jovi, il rocker sposato da 37 anni con la compagna del liceo: "Il nostro segreto"

Jon Bon Jovi e Dorothea si sono sposati il 29 aprile 1989 e hanno quattro figli: Stephanie, 33 anni, Jesse, Jake, 24, e Romeo, 22. I due hanno condiviso i momenti felici, come il debutto della nota band rock con il successo di "Slipper When Wet" nel 1986, e i momenti difficili. Come in ogni grande relazione sentimentale. Uno di questi si è verificato nel 2022, quando il musicista statunitense ha accusato dei problemi alle corde vocali. All'epoca, dopo un concerto, Dorothea costrinse suo marito a guardare la realtà dei fatti e questo convinse Bon Jovi a sottoporsi a un intervento chirurgico per riparare una lesione delle corde vocali. Una vicenda che il cantante ha descritto con queste parole. "Sono stato paziente (il recupero è durato quasi due anni, ndr). Non ho mai perso fiducia. Il processo è stato molto lungo. Io pensavo di essere pronto il giorno dopo l'operazione, ma invece sono andato a piccoli passi".