Jon Bon Jovi, il rocker sposato da 37 anni con la compagna del liceo: "Il nostro segreto"
Il cantante sta per partire con il suo nuovo tour Forever e si racconta a People. Tanti i temi toccati, dall'impegno nel mondo della cucina ai nipoti
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Quasi mezzo secolo insieme. Jon Bon Jovi, uno dei rocker più influenti di sempre, e sua moglie Dorothea Hurley si sono conosciuti ai tempi del liceo e da lì non si sono più separati. Quarantasei anni insieme, 37 da sposati (festeggiati lo scorso aprile). "È un periodo lunghissimo. Ho indovinato al primo tentativo, sono fortunato. È bellissimo, lei è grandiosa", ha dichiarato Bon Jovi, che partirà per il tour Forever della sua band il 7 luglio, nell'intervista di copertina di People di questa settimana. Nel corso dell'intervista però c'è stato spazio per parlare anche di altro: dall'impegno nel mondo della cucina, ai nipoti.
Amore a prima vista
Jon Bon Jovi e Dorothea si sono sposati il 29 aprile 1989 e hanno quattro figli: Stephanie, 33 anni, Jesse, Jake, 24, e Romeo, 22. I due hanno condiviso i momenti felici, come il debutto della nota band rock con il successo di "Slipper When Wet" nel 1986, e i momenti difficili. Come in ogni grande relazione sentimentale. Uno di questi si è verificato nel 2022, quando il musicista statunitense ha accusato dei problemi alle corde vocali. All'epoca, dopo un concerto, Dorothea costrinse suo marito a guardare la realtà dei fatti e questo convinse Bon Jovi a sottoporsi a un intervento chirurgico per riparare una lesione delle corde vocali. Una vicenda che il cantante ha descritto con queste parole. "Sono stato paziente (il recupero è durato quasi due anni, ndr). Non ho mai perso fiducia. Il processo è stato molto lungo. Io pensavo di essere pronto il giorno dopo l'operazione, ma invece sono andato a piccoli passi".
Fuori dalla musica
Bon Jovi, che tornerà presto sui palchi in giro per il mondo con il suo Forever Tour 2026, non è solo un rivoluzionario della musica. Ma anche della ristorazione. Lui e la moglie hanno fondato la Jon Bon Jovi Soul Foundation nel 2006, che ha appena vinto il James Beard Foundation Impact Award (spesso definito l'"Oscar della cucina" negli Stati Uniti) per i ristoranti di beneficenza che gestisce tramite le JBJ Soul Kitchens. "Restituire qualcosa alla comunità è sempre stato importante e lo abbiamo fatto attraverso il cibo. Ci siamo resi conto molti anni fa che non serviva uno scienziato per trovare la soluzione. Lei ha creato il modello dei ristoranti: ora ne abbiamo quattro e stiamo per aprirne un quinto. Poi ci stiamo espandendo in diverse direzioni, come aiutare le persone a trovare alloggi o fargli ottenere la cancellazione dei precedenti penali. Tutto questo è possibile grazie a Soul Kitchen", ha spiegato Bon Jovi.
L'essere nonno
Durante l'intervista con People, il rocker ha parlato anche dell'essere nonno. L'anno scorso lo è diventato per ben due volte. Infatti, il suo secondogenito, Jake, 24 anni, e la nuora, l'attrice di Stranger Things Millie Bobby Brown, 22 anni, hanno annunciato ad agosto di aver adottato una bambina. Poi il figlio maggiore Jesse, 31 anni, e sua moglie, hanno dato il benvenuto a una figlia a novembre. "Sono un nonno allegro e buffo", ha dichiarato. "È bellissimo, ho anche un braccialetto personalizzato. Dice Papa John e mi sento come la catena di pizzerie. Nessuno ti prepara per queste cose, finisci per volere il meglio per loro. Pregare per la loro salute, per il loro futuro".