Amanda Lear © IPA
Musa di Salvador Dalí, cantante, conduttrice, attrice, pittrice. Per raccontare Amanda Lear servono molte parole, perché una sola non basta. Da oltre mezzo secolo è una presenza costante nell'immaginario collettivo europeo, capace di reinventarsi senza mai inseguire le mode. Il suo percorso resta uno dei più sorprendenti e longevi dello spettacolo contemporaneo: ha saputo costruire una carriera che sfugge a qualsiasi definizione.
Gli esordi nella moda e l’incontro che le cambiò la vita
Gran parte della vita di Amanda Lear resta un mistero. Poco dopo la sua nascita, avvenuta a Saigon, oggi Ho Chi Minh (Vietnam), il 18 giugno del 1939, i suoi genitori si sarebbero separati e Amanda sarebbe stata cresciuta dalla madre a Nizza o tra Londra e Parigi o nel sud della Francia e in Svizzera.
Prima della musica e della televisione, Amanda Lear si afferma negli anni Sessanta come modella internazionale. Cresciuta nel Sud della Francia e trasferitasi a Parigi per studiare arte, sfila per grandi maison e frequenta l'ambiente creativo della Swinging London. La svolta arriva nel 1965 con l'incontro con Salvador Dalí. Il genio surrealista la sceglie come musa, modella e confidente. Un rapporto artistico e umano destinato a durare circa quindici anni e che ha influenzato profondamente la sua formazione culturale e la sua futura attività di pittrice.
La regina della disco music europea
Negli anni Settanta Amanda Lear entra nel mondo della musica. A incoraggiarla sarebbe stato anche David Bowie, che ne intuì il potenziale artistico. Nel 1977 pubblica il primo album, "I Am a Photograph", che la proietta immediatamente tra le protagoniste della disco music internazionale. Brani come “Tomorrow”, “Queen of Chinatown”, “Follow Me” e “Enigma (Give a Bit of Mmh to Me)” diventano successi continentali. Con la sua voce profonda e sensuale, un'immagine sofisticata e un personaggio costruito tra ironia e ambiguità, Amanda conquista le classifiche europee e diventa una delle icone della disco music tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli Ottanta.
Il successo in televisione e l'amore del pubblico italiano
Se la musica l'ha resa una star internazionale, è la televisione a consacrarla definitivamente presso il grande pubblico italiano. A partire dagli anni Ottanta Amanda Lear diventa un volto familiare del piccolo schermo. Conduce programmi di successo e si distingue per intelligenza, autoironia e capacità comunicativa. La sua presenza scenica, unita a uno stile elegante e mai banale, la rende una delle personalità più apprezzate della televisione italiana. Nel corso degli anni alterna conduzioni, partecipazioni a show popolari e ruoli da opinionista, mantenendo sempre una forte identità artistica.
L'arte, la passione di una vita
Nonostante i successi nella musica e in televisione, Amanda Lear ha spesso dichiarato che la pittura rappresenta la sua vera passione. Dagli anni Ottanta espone regolarmente le proprie opere in gallerie e mostre internazionali. Un percorso artistico sviluppato sotto l’influenza di Dalí ma diventato nel tempo sempre più personale e riconoscibile. Ancora oggi continua a dipingere e a considerare l'arte una componente fondamentale della sua esistenza.
Attrice, scrittrice e donna di spettacolo a tutto tondo
Nel corso della sua lunga carriera Amanda Lear ha saputo esplorare numerosi linguaggi artistici. Ha recitato in teatro, cinema e televisione, pubblicato libri autobiografici e continuato a incidere musica anche negli ultimi anni. La sua capacità di attraversare epoche e generazioni senza perdere rilevanza rappresenta uno degli aspetti più sorprendenti della sua storia professionale.
Un mistero che non smette di affascinare
Parte del fascino di Amanda Lear risiede anche nell’alone di mistero che da sempre circonda la sua biografia. Date, luoghi, racconti e aneddoti si sono spesso intrecciati con dichiarazioni volutamente elusive, contribuendo a costruire un personaggio che sfugge alle etichette. Ma al di là delle leggende, resta una certezza: Amanda Lear è una delle artiste più originali e longeve della scena europea.