Prima della musica e della televisione, Amanda Lear si afferma negli anni Sessanta come modella internazionale. Cresciuta nel Sud della Francia e trasferitasi a Parigi per studiare arte, sfila per grandi maison e frequenta l'ambiente creativo della Swinging London. La svolta arriva nel 1965 con l'incontro con Salvador Dalí. Il genio surrealista la sceglie come musa, modella e confidente. Un rapporto artistico e umano destinato a durare circa quindici anni e che ha influenzato profondamente la sua formazione culturale e la sua futura attività di pittrice.