Ferzan Ozpetek gira "Nella gioia e nel dolore" con Sabrina Ferilli e Amanda Lear

La sceneggiatura è firmata da Ferzan Ozpetek insieme a Carlotta Corradi e Elisa Casseri. Il film vede al centro della narrazione una diva del cinema, un gruppo di amici e il valore della memoria. È un'ode all'amore e all'amicizia, capaci di resistere allo scorrere del tempo, nella gioia e nel dolore. Dopo "Diamanti", che ha registrato oltre 2,4 milioni di spettatori in Italia e distribuito in più di 100 paesi nel mondo, il nuovo progetto segna il ritorno di collaborazioni come quelle con Vanessa Scalera e Luca Argentero, Mara Venier e Geppi Cucciari e accoglie nuove presenze tra cui Miguel Ángel Silvestre, attore spagnolo di fama internazionale e, per la prima volta in un film di Ozpetek, anche Sabrina Ferilli, tra le interpreti più amate del nostro cinema.