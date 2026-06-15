Ferzan Ozpetek gira "Nella gioia e nel dolore" con Sabrina Ferilli e Amanda Lear

Sabrina Ferilli come Marilyn Monroe
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Sono iniziate a Roma le riprese di "Nella gioia e nel dolore" il nuovo film di Ferzan Ozpetek, che arriverà nelle sale italiane a Natale 2026. Si aggiunge anche Amanda Lear al cast già annunciato nelle scorse settimane, composto da Vanessa Scalera, Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Miguel Ángel Silvestre, Mara Venier e Geppi Cucciari.
La sceneggiatura è firmata da Ferzan Ozpetek insieme a Carlotta Corradi e Elisa Casseri. Il film vede al centro della narrazione una diva del cinema, un gruppo di amici e il valore della memoria. È un'ode all'amore e all'amicizia, capaci di resistere allo scorrere del tempo, nella gioia e nel dolore. Dopo "Diamanti", che ha registrato oltre 2,4 milioni di spettatori in Italia e distribuito in più di 100 paesi nel mondo, il nuovo progetto segna il ritorno di collaborazioni come quelle con Vanessa Scalera e Luca Argentero, Mara Venier e Geppi Cucciari e accoglie nuove presenze tra cui Miguel Ángel Silvestre, attore spagnolo di fama internazionale e, per la prima volta in un film di Ozpetek, anche Sabrina Ferilli, tra le interpreti più amate del nostro cinema.
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