Alessandro Preziosi senza filtri: "Il mio più grande rimpianto riguarda i figli"

"Il genitore lo fai quando vivi con i tuoi figli sotto lo stesso tetto e questo è di certo un ruolo che mi manca", ha spiegato l'attore. "Avrei voluto vivere di più quella dimensione quotidiana, poi magari non sarei stato abbastanza bravo... ma è proprio il non saperlo il problema. Avrei preferito non sapere altre cose rispetto a questa". Nonostante questo, è felice di averli messi al mondo: "La paternità mi ha permesso di esplorare il senso della vita. Chiaramente lo dico con il senno di poi, ma sicuramente devo alla paternità l’attenzione a quella meravigliosa opera d’arte che è l’uomo, non c’è proprio dubbio". Inoltre ammette che le mamme hanno fatto un ottimo lavoro con i suoi ragazzi: "Il dato di fatto, però, è che loro sono venuti su benissimo".