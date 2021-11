Amanda Lear: “In una relazione non esiste solo il sesso”

"Nel tempo mi sono resa conto che in una relazione non c’è solo il sesso". Così Amanda Lear, ospite a "Verissimo" parla del suo rapporto con l’amore e aggiunge: "Ci sono uomini ma anche ragazzi molto giovani che cercano di avvicinarmi. E quando io gli dico di andare con una ragazza della loro età mi rispondono che sono interessati al mio vissuto, alle mie esperienze. È in quei momenti che mi rendo conto che non c’è solo il sesso in una relazione ma anche i ricordi, le esperienze e in generale le cose che posso raccontare sulla mia vita".

Trasferitasi in una casa a sud della Francia, la cantante ex musa di Salvador Dalì, confida a Silvia Toffanin di condurre una vita disciplinata con delle regole: "Non fumo, non bevo e non mi drogo. Conduco una vita da monaca. Se vuoi fare questo mestiere non puoi uscire tutta la notte e il giorno dopo essere bella fresca. È impossibile".