Amanda Lear vittima di "Scherzi a Parte" 1993

Personaggio poliedrico, nel corso della sua lunghissima carriera,

Amanda Lear,

è stata cantante, attrice, conduttrice televisiva, scrittrice e pittrice.

Salvador Dalí

pseudonimo di Amanda Tapp,Ha iniziato come modella all'inizio degli anni Sessanta, facendosi notare per il fisico androgino, che colpì anche il pittore surrealista, per il quale posò spesso e con cui ebbe una relazione sentimentale.

Amanda Lear ebbe una storia d'amore anche con

David Bowie,

Lear ottenne grande successo come cantante

che la spinse a entrare nel mondo della musica e dal 1975 in poi la. La sua caratteristica peculiare era una voce bassa e sensuale, che sfruttò per creare un personaggio con un'aura di ambiguità e mistero.

La Lear ha avuto una fortunata serie di partecipazioni a programmi televisivi d'intrattenimento in Italia

, Francia e Germania, prima come soubrette poi come conduttrice, ma sempre continuando a dipingere, a scrivere e a dedicarsi alla carriera di attrice.

In questa clip rivediamo Amanda Lear vittima di "Scherzi a parte" nel 1993, quando un'ospitata in una discoteca si è trasformata in qualcosa di molto diverso. Anche in questa occasione l'artista si rivela un personaggio di spirito e grande carisma.