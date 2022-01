Amanda Lear operata al cuore a 83 anni: "Me l'hanno riparato"

A 83 anni Amanda Lear sorride felice alla sua "nuova vita", come la chiama lei. La poliedrica artista francese si è sottoposta a un'operazione al cuore in una clinica svizzera e dopo l'intervento ha subito rassicurato i fan. "Felice di averlo fatto! Operazione al cuore. Il mio cuore ora è a posto e amerà i miei fan ancora di più… Una nuova vita", ha scritto a fianco di una foto di lei sorridente nel lettino d'ospedale.

Il suo cuore "nuovo" d'ora in poi batterà però solo per i suoi fan. Qualche tempo, ospite a "Verissimo", aveva infatti confessato di ricevere molte avances ma di non essere interessata: "Ci sono uomini ma anche ragazzi molto giovani che cercano di avvicinarmi. E quando io gli dico di andare con una ragazza della loro età mi rispondono che sono interessati al mio vissuto, alle mie esperienze. È in quei momenti che mi rendo conto che non c’è solo il sesso in una relazione ma anche i ricordi, le esperienze e in generale le cose che posso raccontare sulla mia vita".

La Lear è una delle icone indiscusse di trasgressione, ma nonostante questo nella vita è molto morigerata: "Non fumo, non bevo e non mi drogo. Conduco una vita da monaca. Se vuoi fare questo mestiere non puoi uscire tutta la notte e il giorno dopo essere bella fresca. È impossibile", aveva svelato a Silvia Toffanin.

