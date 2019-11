Amanda Lear compie 80 anni: tra arte e musica una vita all'insegna dell'ambiguità

Amanda Lear compie 80 anni. Forse. Perchè di lei, cantante, attrice, scrittrice, pittrice, modella, doppiatrice e presentatrice televisiva, quel che si sa è avvolto nel mistero e nell'ambiguità, su cui lei stessa ha costruito tutta la sua carriera. Non c'è certezza nè sul giorno nè sull'anno della sua nascita, anche se Wikipedia segna il 18 novembre 1939, e per molti ancora nemmeno sulla sua identità sessuale. Quel che è certo è che ha saputo vivere la sua vita in maniera tutt'altro che banale...

Eclettica, eccentrica e trasgressiva sin da quando, alla metà degli anni Sessanta, fece il suo ingresso sulla scena pubblica. La sua età e la sua identità sessuale rimangono ad oggi grandi misteri non ancora svelati. Sul suo sito ufficiale lei scrive di essere nata nel 1950, Wikipedia e la Società degli autori tedesca, dove era iscritta come cantante, parlano di 18 novembre 1939

Hong Kong pare sia il luogo di nascita ma molto altro sulla sua vita prima della sua apparizione pubblica non si sa, se non che i suoi genitori si sarebbero separati e Amanda sarebbe stata cresciuta dalla madre a Nizza.

Dapprima modella che suscitò subito molto interesse per la sua androginia, Amanda legò presto il suo nome a quello di un grande artista del Novecento, Salvador Dalì, folgorato dalla sua stravaganza ed eccentricità e per il quale posò per molti anni. Attirò l'attenzione del pubblico nel 1973, dopo aver posato come modella fetish sulla copertina dell'album "For Your Pleasure" dei Roxy Music, grazie alla quale cominciò la storia d'amore con David Bowie. Fu lui, rivelò anni dopo in una intervista, a suggerirle di giocare sull'ambiguità per attirare l'attenzione.

I suoi primi produttori furono i La Bionda, poi nel 1975 la Lear ottenne grande successo come cantante dopo aver firmato un contratto con la Ariola Records di Monaco di Baviera. Dotata di una voce bassa e sensuale, e forte di un personaggio con un'aura di ambiguità e mistero, raggiunse un notevole successo come interprete di musica Disco in tutta Europa, oltre che in Sud America, Giappone e altri paesi del mondo. Vanta 18 album, più di 50 singoli e circa 15 milioni di album e 25–30 milioni di singoli venduti nel mondo.

Poliglotta, spigliata e dotata di notevole intelligenza e ironia, ha inoltre affiancato alla carriera musicale una fortunata serie di partecipazioni a programmi televisivi d'intrattenimento in Italia, Francia e Germania, prima come soubrette poi come conduttrice. Ha inoltre continuato a dipingere, a scrivere e a dedicarsi alla carriera di attrice.

Dal 1981 Amanda Lear vive a Saint-Étienne-du-Grès, vicino ad Avignone, nel sud della Francia.