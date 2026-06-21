Harry Styles e il suo successo inarrestabile sbarcano allo stadio di Wembley: 12 concerti, di cui quattro andati via in un soffio. Una grande festa e 90mila fan che cantano all'unisono. Un ritorno a casa per la star ed ex membro degli One Direction: "Avevo 16 anni quando mia sorella mi portò a un provino qui dietro", a Wembley Arena, l’audizione che consacrò la nascita della boyband. Tra luci, ballerini, e un'orchestra d'archi, Styles costruisce uno show che ricorda una grande pista da ballo. La cosa più importante per lui è che i suoi fan si sentano "liberi di essere chi avete sempre voluto essere", insieme, uniti dalla passione. Non a caso il tour si chiama "Together Together": iniziato ad Amsterdam, dopo Londra si sposterà a San Paolo, Città del Messico, New York, e infine a Melbourne e Sydney.