Harry Styles e il suo successo inarrestabile sbarcano allo stadio di Wembley: 12 concerti, di cui quattro andati via in un soffio. Una grande festa e 90mila fan che cantano all'unisono. Un ritorno a casa per la star ed ex membro degli One Direction: "Avevo 16 anni quando mia sorella mi portò a un provino qui dietro", a Wembley Arena, l’audizione che consacrò la nascita della boyband. Tra luci, ballerini, e un'orchestra d'archi, Styles costruisce uno show che ricorda una grande pista da ballo. La cosa più importante per lui è che i suoi fan si sentano "liberi di essere chi avete sempre voluto essere", insieme, uniti dalla passione. Non a caso il tour si chiama "Together Together": iniziato ad Amsterdam, dopo Londra si sposterà a San Paolo, Città del Messico, New York, e infine a Melbourne e Sydney.
Un evento senza precedenti
Con questa residenza musicale, il cantante ha raggiunto il record per il maggior numero di live consecutivi tenuti da un artista in un unico blocco nella cornice di Wembley, superando i Coldplay, che la scorsa estate sono arrivati a dieci esibizioni durante il loro tour "Music For The Spheres". Il grande momento arriverà al Madison Square Garden a New York, dove Styles ha in programma ben trenta concerti, da agosto a ottobre. Per ogni città è stato scelto un ospite speciale d'eccezione: a Londra è la volta di Shania Twain, cantautrice canadese che conta 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.
Il rapporto con i fan
Durante i live, Harry stabilisce un contatto emotivo con il pubblico: "Respirate, giratevi verso la persona che avete a sinistra, prendetele la mano, ditele ti voglio bene... ora a destra". Tantissime le magliette con i suoi motti: "Hot boys cry", "Respect your mother", citazioni del brano "Dance no more". In quest'ultimo periodo, Styles ha anche curato l'edizione più recente del festival Meltdown, la rassegna musicale del Southbank Centre di Londra che vanta direttori storici del calibro di David Bowie ed Elvis Costello. Un traguardo notevole.
Il fenomeno "Kiss All the Time. Disco, Occasionally"
L'uscita a marzo del quarto album del cantante è stato un vero e proprio evento: dagli annunci sparsi per le grandi città all'annuncio ufficiale, "Kiss all the Time, Disco Occasionally" è stato anticipato dal singolo "Aperture", balzato subito al numero uno della Billboard Hot 100. "Together, Together" è l'occasione per i fan di ascoltare i brani dell'album dal vivo. "Grazie a tutti gli amici che mi hanno portato fuori, ballare con gente che non conosci è un’esperienza straordinaria, ha cambiato la mia vita", ha raccontato durante l'ultimo concerto.