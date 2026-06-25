Parlando del libro, Manganiello non ha nascosto la durezza dell'esperienza affrontata. L'attore ha definito quegli anni come "il periodo più brutalmente difficile" della sua esistenza, aggiungendo che non augurerebbe a nessuno ciò che ha vissuto. Allo stesso tempo, però, ha spiegato di considerare quel percorso anche come la più grande avventura della sua vita. La scrittura del memoir gli avrebbe infatti permesso di osservare il proprio passato da una prospettiva diversa e di comprendere come la sofferenza abbia contribuito a trasformarlo. Secondo l'attore, quel lungo periodo di crisi è stato una sorta di bozzolo dal quale è emerso profondamente cambiato.