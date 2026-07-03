Madonna torna gloriosamente in pista con la figlia Lola e Stromae

"Quando io e Stuart Price (il produttore con cui aveva già creato gran parte del primo Confessions, ndr), abbiamo iniziato a lavorare all'album, questo era il nostro manifesto: dobbiamo ballare, festeggiare e pregare con il nostro corpo - spiega Madonna -. Sono cose che facciamo da migliaia di anni: sono vere e proprie pratiche spirituali. Dopotutto, la pista da ballo è uno spazio rituale. È un luogo in cui ci si connette con le proprie ferite, con la propria fragilità. Il rave è un'arte. Si tratta di spingersi oltre i propri limiti ed entrare in contatto con una comunità di persone che la pensano allo stesso modo. Suono, luce e vibrazioni rimodellano le nostre percezioni trascinandoci in uno stato simile alla trance. La ripetizione del basso non la sentiamo solo, ma la percepiamo. Alterando la nostra coscienza e dissolvendo l'ego e il tempo".