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Madonna: "Gelosa di Kylie Minogue, pensavo che mio marito fosse innamorato di lei"

La popstar, in un'intervista al Graham Norton Show per l'uscita di "Confessions II", ha confessato una sua fragilità

02 Lug 2026 - 13:07
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© IPA

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Madonna si racconta, o meglio, si confessa, come suggerisce il titolo del suo nuovo album "Confessions II". Ospite dello speciale televisivo di Graham Norton, la cantante si è ritrovata fianco a fianco con la collega e amica Kylie Minogue. Nel corso dell'intervista, la popstar ha colto l'occasione per lasciarsi andare a una confessione inedita e molto personale: la gelosia nei confronti di Minogue. 

Madonna, i primi look per "Confessions II - The Film"

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© Ufficio stampa | Madonna indossa un abito aderente in raso elasticizzato accoppiato a PVC, caratterizzato da un reggiseno nero a vista. Ispirato a una silhouette della collezione primavera estate 1998 di Dolce&Gabbana, il look evoca l'immaginario di "Ray of Light", riprendendo l'abito indossato dall'artista sulla copertina dell'album (courtesy of Dolce&Gabbana)
© Ufficio stampa | Madonna indossa un abito aderente in raso elasticizzato accoppiato a PVC, caratterizzato da un reggiseno nero a vista. Ispirato a una silhouette della collezione primavera estate 1998 di Dolce&Gabbana, il look evoca l'immaginario di "Ray of Light", riprendendo l'abito indossato dall'artista sulla copertina dell'album (courtesy of Dolce&Gabbana)
© Ufficio stampa | Madonna indossa un abito aderente in raso elasticizzato accoppiato a PVC, caratterizzato da un reggiseno nero a vista. Ispirato a una silhouette della collezione primavera estate 1998 di Dolce&Gabbana, il look evoca l'immaginario di "Ray of Light", riprendendo l'abito indossato dall'artista sulla copertina dell'album (courtesy of Dolce&Gabbana)

© Ufficio stampa | Madonna indossa un abito aderente in raso elasticizzato accoppiato a PVC, caratterizzato da un reggiseno nero a vista. Ispirato a una silhouette della collezione primavera estate 1998 di Dolce&Gabbana, il look evoca l'immaginario di "Ray of Light", riprendendo l'abito indossato dall'artista sulla copertina dell'album (courtesy of Dolce&Gabbana)

© Ufficio stampa | Madonna indossa un abito aderente in raso elasticizzato accoppiato a PVC, caratterizzato da un reggiseno nero a vista. Ispirato a una silhouette della collezione primavera estate 1998 di Dolce&Gabbana, il look evoca l'immaginario di "Ray of Light", riprendendo l'abito indossato dall'artista sulla copertina dell'album (courtesy of Dolce&Gabbana)

Quella maglietta iconica

 Uno dei momenti più curiosi dell'incontro con Norton è stato il ricordo della t-shirt con il nome di Kylie Minogue, sfoggiata da Madonna agli MTV Europe Music Awards a Stoccolma nel 2000. "Ero nella mia fase western, mettevo strass praticamente ovunque e stavo pensando alle cantanti di cui ero un po' innamorata", ha raccontato la cantante. "Pensavo di svenire quando ho visto quella maglietta", ha poi ricordato Kylie Minogue. Qui la confessione della popstar: "In realtà ero un po' gelosa di te. Pensavo che il mio ex marito, Guy Ritchie, avesse una cotta per te. Mi dicevo: Non sarò mai bella quanto Kylie'". 

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Kylie Minogue sarà nell'album di Madonna?

 Le due cantanti, a proposito del nuovo album di Madonna, non hanno né confermato né smentito le indiscrezioni sulla collaborazione in "Confessions II". Solo un commento ironico di Madonna rivolto a Norton: "Perché devi sapere proprio tutto? Sei proprio impiccione". Kylie Minogue non ha poi nascosto di essere una grande fan della collega sin dall'infanzia, in particolare del suo album d'esordio uscito nel 1983. "Non so come quel disco fosse arrivato a casa nostra. Non so se io e mia sorella avessimo abbastanza soldi per comprarlo o se siano stati i nostri genitori. Ma lo abbiamo ascoltato fino a consumarlo. È stato l'inizio di un amore destinato a durare per sempre".

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