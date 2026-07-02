Madonna: "Gelosa di Kylie Minogue, pensavo che mio marito fosse innamorato di lei"

Uno dei momenti più curiosi dell'incontro con Norton è stato il ricordo della t-shirt con il nome di Kylie Minogue, sfoggiata da Madonna agli MTV Europe Music Awards a Stoccolma nel 2000. "Ero nella mia fase western, mettevo strass praticamente ovunque e stavo pensando alle cantanti di cui ero un po' innamorata", ha raccontato la cantante. "Pensavo di svenire quando ho visto quella maglietta", ha poi ricordato Kylie Minogue. Qui la confessione della popstar: "In realtà ero un po' gelosa di te. Pensavo che il mio ex marito, Guy Ritchie, avesse una cotta per te. Mi dicevo: Non sarò mai bella quanto Kylie'".