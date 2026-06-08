Madonna, i primi look per "Confessions II - The Film"

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© Ufficio stampa | Madonna indossa un abito aderente in raso elasticizzato accoppiato a PVC, caratterizzato da un reggiseno nero a vista. Ispirato a una silhouette della collezione primavera estate 1998 di Dolce&Gabbana, il look evoca l'immaginario di "Ray of Light", riprendendo l'abito indossato dall'artista sulla copertina dell'album (courtesy of Dolce&Gabbana)
© Ufficio stampa | Madonna indossa un abito aderente in raso elasticizzato accoppiato a PVC, caratterizzato da un reggiseno nero a vista. Ispirato a una silhouette della collezione primavera estate 1998 di Dolce&Gabbana, il look evoca l'immaginario di "Ray of Light", riprendendo l'abito indossato dall'artista sulla copertina dell'album (courtesy of Dolce&Gabbana)
© Ufficio stampa | Madonna indossa un abito aderente in raso elasticizzato accoppiato a PVC, caratterizzato da un reggiseno nero a vista. Ispirato a una silhouette della collezione primavera estate 1998 di Dolce&Gabbana, il look evoca l'immaginario di "Ray of Light", riprendendo l'abito indossato dall'artista sulla copertina dell'album (courtesy of Dolce&Gabbana)

© Ufficio stampa | Madonna indossa un abito aderente in raso elasticizzato accoppiato a PVC, caratterizzato da un reggiseno nero a vista. Ispirato a una silhouette della collezione primavera estate 1998 di Dolce&Gabbana, il look evoca l'immaginario di "Ray of Light", riprendendo l'abito indossato dall'artista sulla copertina dell'album (courtesy of Dolce&Gabbana)

© Ufficio stampa | Madonna indossa un abito aderente in raso elasticizzato accoppiato a PVC, caratterizzato da un reggiseno nero a vista. Ispirato a una silhouette della collezione primavera estate 1998 di Dolce&Gabbana, il look evoca l'immaginario di "Ray of Light", riprendendo l'abito indossato dall'artista sulla copertina dell'album (courtesy of Dolce&Gabbana)

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08 Giu 2026 - 18:27
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