Madonna, i primi look per "Confessions II - The Film"

© Ufficio stampa | Madonna indossa un abito aderente in raso elasticizzato accoppiato a PVC, caratterizzato da un reggiseno nero a vista. Ispirato a una silhouette della collezione primavera estate 1998 di Dolce&Gabbana, il look evoca l'immaginario di "Ray of Light", riprendendo l'abito indossato dall'artista sulla copertina dell'album (courtesy of Dolce&Gabbana)
© Ufficio stampa | Madonna indossa un abito aderente in raso elasticizzato accoppiato a PVC, caratterizzato da un reggiseno nero a vista. Ispirato a una silhouette della collezione primavera estate 1998 di Dolce&Gabbana, il look evoca l'immaginario di "Ray of Light", riprendendo l'abito indossato dall'artista sulla copertina dell'album (courtesy of Dolce&Gabbana)