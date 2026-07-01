Michele Morrone: "Dopo il film con Al Pacino interpreto mio padre"

"A ottobre - il 3, il giorno del mio compleanno - uscirà Maserati. In cui ho recitato con un cast incredibile: Al Pacino, Anthony Hopkins, Andy Garcia, Jessica Alba. Insomma, dei mostri sacri del cinema internazionale, vengono da un altro pianeta. Io sono cresciuto con in camera il poster di Scarface, trovarmi davanti Al Pacino è stato surreale. Il regista è il premio Oscar Bobby Moresco, è la storia della famiglia di Maserati, pionieri dell'industria automobilistica italiana. Ma il progetto a cui tengo di più è ancora in fase di scrittura. È un film che racconta mio papà e parla dell’Alzheimer, malattia di cui si è ammalato quando ero un bambino. Volevo capire che cosa succede al cervello nel momento in cui ti ammali. La sfida più grande, della vita, sarà per me quella di interpretare mio padre. Un uomo che peraltro non ho quasi mai conosciuto davvero: l’ho vissuto appieno fino ai nove anni, e poi ho avuto la sfortuna di perderlo. È una sfida mia personale, artistica, emotiva, che ho dentro di me da un bel po' tempo".