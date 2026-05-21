Negli ultimi anni Michele Morrone è diventato uno di quei personaggi che riescono a trasformare qualsiasi apparizione pubblica in un caso mediatico. Complice l’immagine da sex symbol internazionale costruita dopo il successo globale di 365 giorni, la sua vita privata continua a generare curiosità quasi quanto la sua carriera tra cinema, moda e musica. E nelle ultime ore il gossip è esploso di nuovo.
Come pubblicato da Chi Magazine, Morrone è stato paparazzato nel centro di Milano insieme alla cantante Sevdaliza durante una serata che ha immediatamente acceso i rumors su una possibile frequentazione. Nessuna conferma ufficiale, ma abbastanza dettagli da far partire immediatamente il tam tam social.
L’incontro a Milano tra lusso, nightlife e mistero
Secondo il racconto di Chi, tutto è iniziato durante una notte milanese particolarmente movimentata per l’attore. Michele Morrone è stato visto aggirarsi per il centro della città al volante di una rarissima Maserati MC20 GT2 Stradale, supercar da oltre 640 cavalli già notata durante diversi eventi del Salone del Mobile. Ed è proprio nel cuore della nightlife milanese che è comparsa Sevdaliza.
© Chi
Michele Morrone e Sevdaliza a Milano
La cantante, famosa per il suo immaginario visivo sofisticato e quasi futuristico, è salita in macchina con l'attore in un clima apparentemente complice. Tanto da alimentare immediatamente il sospetto di un possibile flirt. Per ora però nessuno dei due ha commentato pubblicamente la vicenda e non esistono conferme ufficiali su una relazione sentimentale.
Chi è Sevdaliza, la cantante diventata icona globale
Negli ultimi anni Sevdaliza (pseudonimo di Sevda Alizadeh) è diventata una delle artiste più riconoscibili della scena alternativa internazionale.
Nata in Iran e cresciuta nei Paesi Bassi, Sevdaliza ha costruito un’identità musicale che mescola elettronica, trip hop, R&B sperimentale e immaginario cinematografico. I suoi videoclip e le sue performance sono diventati virali proprio per l’estetica estremamente curata e quasi distopica. Anche nel mondo fashion il suo nome è sempre più forte: sfilate, collaborazioni artistiche e presenza costante nei grandi eventi internazionali hanno trasformato Sevdaliza in una vera icona estetica contemporanea.
Il momento d’oro di Michele Morrone
Per Michele Morrone questo è probabilmente uno dei momenti professionalmente più forti della carriera. Dopo l’esplosione globale, l’attore ha continuato a lavorare tra Hollywood e produzioni internazionali, entrando sempre di più nel circuito delle celebrity globali.
Negli ultimi mesi è stato coinvolto in progetti come "Another Simple Favor" accanto a Blake Lively e Anna Kendrick, oltre alla conferma nel cast di serie internazionali di successo. Parallelamente continua anche il lavoro nel mondo moda.
Gossip o nuova coppia?
Per ora parlare di relazione sarebbe prematuro. Le foto pubblicate da Chi mostrano soprattutto una forte sintonia tra Michele Morrone e Sevdaliza, ma non esistono conferme dirette da parte dei due protagonisti. Eppure il gossip ha già iniziato a correre velocissimo. Anche perché la coppia, almeno dal punto di vista mediatico, funziona perfettamente: internazionale, estetica, glamour e profondamente social.