Nata in Iran e cresciuta nei Paesi Bassi, Sevdaliza ha costruito un’identità musicale che mescola elettronica, trip hop, R&B sperimentale e immaginario cinematografico. I suoi videoclip e le sue performance sono diventati virali proprio per l’estetica estremamente curata e quasi distopica. Anche nel mondo fashion il suo nome è sempre più forte: sfilate, collaborazioni artistiche e presenza costante nei grandi eventi internazionali hanno trasformato Sevdaliza in una vera icona estetica contemporanea.