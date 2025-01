Marialuisa Jacobelli, dopo il flirt con Totti, bacia Michele Morrone

Marialuisa Jacobelli aveva fatto parlare di sé per la liaison con Francesco Totti. Era stata lei a confermare i rumor, dopo che i due erano stati sorpresi insieme in un hotel di Roma. Totti, raggiunto da "Striscia la Notizia", aveva commentato: "Voi sapete tutto meglio di me. E comunque io non prendo più Tapiri". E Noemi Bocchi, quando le è stato chiesto come l'ex calciatore abbia giustificato le foto indiscrete, ha detto: "Non ne ha avuto bisogno". La scappatella, se scappatella c'è stata, sembra non aver avuto conseguenze nel loro rapporto.