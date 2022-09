Khloe Kardashian, coccole con Michele Morrone: fan impazziti

Questa coppia pizzicata durante la fashion week milanese piace ai follower che sostengono che l’attore italiano sia quello che ci vuole ora per la sorella di Kim, dopo il tradimento di Tristan Thompson . Gli scatti durante la settimana della moda in cui lui le sussurra all’orecchio con aria sexy e intrigante hanno fatto il giro del web.

Khloe Kardashian e Michele Morrone alle sfilate

Per Khloe Kardashian, 38 anni, una tutina nera aderente tempestata di diamanti e tacchi vertiginosi, pronta per assistere alla sfilata milanese. Lei è sexy come non mai ma l’attore italiano Michele Morrone fa girare la testa con la sua camicia in seta color ruggine aperta sul petto. Fa il giro del web la foto in cui lui la stringe a sé e pare sussurrargli parole dolci all’orecchio e lei finge distacco e passione al contempo. Belli e intriganti si candidano a diventare la nuova coppia dello showbiz internazionale.





Khloe Kardashian in Italia con tutta la famiglia

Khloe Kardashian è stata in Italia questa settimana con sua sorella Kim Kardashian , 41 anni, i figli di Kim North West, 9 anni, Saint, 6, Chicago, 4, e Psalm, 3, che condivide con il rapper ex marito Kanye West, 45 anni - e sua madre Kris Jenner, 66 anni. Kim ha partecipato alle sfilate in quanto ha collaborato con gli stilisti Dolce & Gabbana, con la nuova collezione presentata proprio durante la sfilata della Milano Fashion Week.

Toccatine e intimità tra Khloe Kardashian e Michele Morrone

Nei video social si vede Michele Morrone che appoggia la sua mano sulla parte bassa della schiena di Khloe Kardashian e lei che gli tocca affettuosamente il braccio. I presenti raccontano che durante l’afterparty i due si siano scambiati gesti e chiacchiere dolci. E i fan sono apparsi subito deliziati da queste immagini applaudendo alla nuova storia della Kardashian. “Lui è fantastico e lei se lo merita” hanno scritto i follower a commento.

Khloe Kardashian e il tradimento di Tristan Thompson

Le foto del flirt in corso tra Khloe Kardashian e Michele Morrone arrivano pochi giorni dopo che la sorella di Kim ha cercato di soffocare le lacrime durante un episodio del suo programma “The Kardashians” in cui raccontava nei dettagli il suo choc nell’apprendere che Tristan Thompson l'aveva tradita mentre lei stava per diventare mamma del loro secondo figlio (Khloe ha due figli un maschietto e una bimba di 4 anni, True). Lei raccontava del momento difficile che stava attraversando mentre cercava di superare la rabbia di questo ennesimo tradimento.

Il sex symbol Michele Morrone

Michele Morrone è considerato un vero e proprio sex symbol grazie a quell’aria da bello e dannato. L’attore italiano di recente è stato al centro del gossip per una serie di relazioni sentimentali. Dopo la fine della sua storia con Elena D’Amario , Michele Morrone è stato visto in atteggiamenti intimi con Anna Maria Sieklucka e con Ludovica Pagani. Ora la storia con Khloe riaccende i riflettori su Michele Morrone, che ha due figli, Marcus e Brando avuti dalla ex moglie Rouba Saadeh, con cui è stato sposato per circa 4 anni.

