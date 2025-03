Alessia Marcuzzi e Michele Morrone sono la nuova coppia dello showbiz? E’ bastato vederli chiacchierare con grande complicità alle sfilate milanesi per far nascere il sospetto che tra i due ci potesse essere qualcosa. E ora sul web non si parla che della presentatrice e dell’attore, bellissimi e intriganti, che potrebbero essere l’amore che non ti aspetti targato 2025. Lui cupo e misterioso e lei solare e ironica, un mix esplosivo che farebbe impazzire il gossip.