Alessia Marcuzzi: "Ho due famiglie da tenere insieme e sono felicemente single"

Alessia Marcuzzi racconta al Corriere della Sera di essere serena e si descrive: "Sono permalosa, incazzosa, puntuta, pignola. Ma posso andare avanti con almeno altri 20 lati negativi del mio carattere". La parlantina sciolta è un punto di forza in tv, una caratteristica che dimostra di avere anche nella vita privata: "Sono una chiacchierona, quando la gente comune mi incontra alla fine scappa perché gli attacco sempre delle pippe clamorose. Sono così: mi piace stare in mezzo alla gente, sono io che inizio a fare domande e dopo un po’ sono loro che non ne possono più. Vedo persone che cercano strategie per andarsene, lo vedo che pensano che era meglio non fermarmi".