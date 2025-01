Jessica Alba si separa dopo 16 anni di matrimonio: è finita con Cash Warren

Non è chiaro cosa abbia portato Jessica Alba e Cash Warren alla decisione di porre fine al loro matrimonio di lunga durata, ma ci sono stati alcuni segnali di allontanamento già in pubblico, nelle ultime settimane. Sia l'una che l'altro sono stati pizzicanti in giro senza le loro fedi nuziali. Più di recente, Jessica Alba ha partecipato a una festa pre-Golden Globes allo Chateau Marmont a West Hollywood, e in quell'occasione i fotografi l'hanno immortalata si asenza marito che senza l'anello al dito della mano sinistra, sempre presente in questi anni. Stessa cosa per la sua serata fuori che ha trascorso a Roma il mese scorso con il produttore cinematografico Andrea Iervolino. Anche qui nessun anello nuziale alla mano mentre lei e Andrea stavano iniziando a lavorare sul biopic "Maserati: The Brothers" nuovo film di Robert Moresco con Michele Morrone e Salvatore Esposito. Da parte sua, Cash era in giro per Los Angeles la settimana scorsa senza fede.