Elettra Lamborghini: "Vorrei fare un film alla Checco Zalone"

Parlando del suo percorso artistico, Elettra riconosce la sua evoluzione: "Sono cambiata e maturata, ma anche la musica si evolve e sentivo che quel che facevo non “fittava” più, bisogna seguire il passo del mercato. Il lavoro di un’artista è anche sapersi reinventare". Su un'ipotetica collaborazione con il marito Afrojack non si è detta convinta: "Inizialmente abbiamo fatto delle cose insieme, ma la sua musica è così diversa dalla mia che cozzerebbe un po' - racconta la cantante - Siamo fan l'uno dell’altra ma è anche una questione di pubblico: non so se i fan del rave o i miei la prenderebbero bene". Poi sottolinea: "Ho sempre pensato che l’amore vada diviso dal lavoro".