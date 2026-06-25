I Muse si sintonizzano con il loro decimo album in studio "The Wow! Signal". La band britannica, composta da Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme, si apre alla sperimentazione in un disco che passa dal prog rock al metal moderno fino ad elementi vicini all'elettronica e al funk. Un nuovo capitolo musicale per i Muse dopo il loro ultimo album, "Will of the People", che ha debuttato al primo posto in diverse nazioni in tutto il mondo. L’uscita del disco è stata anticipata dai singoli "Nightshift Superstar", l'imponente "Hexagons", l’esplosivo "Cryogen" e "Be With You”, brano epico e pieno di speranza, accompagnato da un video cinematografico diretto da Nico Paolillo e interpretato da Ella Balinska ("The Occupant", "Resident Evil"). La band passerà anche dall'Italia con il tour "Muse – The Wow! Signal Europa Tour" per due appuntamenti all’Unipol Dome di Milano, venerdì 20 e sabato 21 novembre 2026. In occasione dell’uscita di "The Wow! Signal" abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare l'album in anteprima.