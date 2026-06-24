Tiziano Ferro emoziona Napoli con Sal da Vinci e la frase sull'anello: "Non ce l'ho più"
Momenti di apprensione durante la tappa dello Stadi 26 Tour: un fan si sente male sotto il palco e l'artista ferma lo show per consentire i soccorsi
Colpi di scena al concerto di Tiziano Ferro allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli: prima il malore di uno spettatore, poi il momneto malinconico con Sal Da Vinci. Durante la tappa dello Stadi 26 Tour il cantante si è accorto che una persona tra il pubblico si era sentita male, ha immediatamente interrotto la performance per verificare che ricevesse assistenza. Un gesto che ha raccolto l'applauso dei 50mila presenti.
L'intervento dei soccorritori e la ripresa dello spettacolo
Sul posto sono intervenuti rapidamente gli operatori della Croce Rossa, che hanno raggiunto lo spettatore per prestargli le prime cure: si sarebbe trattato di un malore passeggero senza gravi conseguenze. Dopo essersi assicurato che la situazione fosse tornata sotto controllo, Tiziano Ferro ha ringraziato pubblicamente i soccorritori per il loro tempestivo intervento e ha ripreso il concerto, accolto dall'affetto e dal sostegno del pubblico partenopeo.
La sorpresa della serata: arriva Sal Da Vinci
Tra i momenti più emozionanti dello show c'è stato senza dubbio l'arrivo a sorpresa di Sal Da Vinci. L'artista napoletano ha raggiunto Ferro sul palco regalando al pubblico un inatteso duetto che ha trasformato il Maradona in un gigantesco coro. Insieme hanno interpretato "Il regalo più grande" e "Per sempre sì", con migliaia di spettatori che hanno accompagnato ogni parola delle canzoni. Un momento di forte intensità emotiva che ha rappresentato uno dei picchi della serata.
La battuta sull'anello e il riferimento al divorzio
Proprio durante il duetto con Sal Da Vinci è andato in scena uno dei passaggi più commentati sui social. Prima di eseguire "Per sempre sì", i due artisti hanno scherzato sulla celebre coreografia del brano legata al gesto dell'anello. Quando Sal Da Vinci ha invitato Ferro a ripetere il movimento, il cantante ha risposto con una frase che ha lasciato trasparire una vena di malinconia: "Io non la faccio perché non ho più l'anello al dito". Un riferimento evidente alla fine del matrimonio con Victor Allen, conclusosi ufficialmente nel 2023. Parole semplici ma cariche di significato.
Da "Sere Nere" a "Xdono": una notte di grandi successi
La scaletta dello show ha attraversato oltre due decenni di carriera con brani amatissimi come "Ti scatterò una foto", "Sere Nere", "Non me lo so spiegare", "L'ultima notte al mondo", "Alla mia età" e "Rosso Relativo". Il gran finale è stato affidato all'immancabile "Xdono", simbolo di una carriera che continua a emozionare milioni di fan.