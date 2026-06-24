Sul posto sono intervenuti rapidamente gli operatori della Croce Rossa, che hanno raggiunto lo spettatore per prestargli le prime cure: si sarebbe trattato di un malore passeggero senza gravi conseguenze. Dopo essersi assicurato che la situazione fosse tornata sotto controllo, Tiziano Ferro ha ringraziato pubblicamente i soccorritori per il loro tempestivo intervento e ha ripreso il concerto, accolto dall'affetto e dal sostegno del pubblico partenopeo.