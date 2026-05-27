Da quando è diventato padre, Tiziano Ferro ha spesso parlato di quanto la genitorialità abbia trasformato il suo modo di guardare la vita e anche la musica. In passato aveva raccontato come la nascita dei figli lo avesse costretto a rallentare, a ridefinire le priorità e ad affrontare paure nuove, soprattutto legate alla responsabilità e alla fragilità emotiva.

Negli ultimi mesi il cantante aveva inoltre parlato apertamente del lavoro fatto sulla salute mentale e sull’importanza di chiedere aiuto nei momenti più complicati.