Fotogallery - Tiziano Ferro, partito il tour negli stadi
© Simone Di Luca
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Sta facendo il giro dei social un video che mostra il cantante prima dello show di Lignano mentre, dal palco, tende la mano ai figli Margherita e Andreas. C'è anche l'ex marito Victor Allen?
Tiziano Ferro con i figli durante le prove del tour © TikTok
Un momento semplice che sui social è diventato il simbolo della sua nuova fase personale dopo anni difficili. Nelle ultime ore sta facendo il giro dei social un video che mostra Tiziano Ferro durante le prove del suo nuovo tour negli stadi mentre, dal palco, tende la mano ai figli Margherita e Andreas.
I due bambini osservano il padre da bordo palco con cuffie antirumore indossate per proteggersi dal volume della musica. A un certo punto cercano di raggiungerlo e Ferro si abbassa verso di loro continuando a cantare. Nel video si vedono anche due uomini che tengono in braccio i bambini mentre osservano le prove. E proprio uno di loro, secondo molti utenti sui social, potrebbe essere Victor Allen, ex marito del cantante e padre dei due figli. Un dettaglio che ha contribuito ad alimentare ulteriormente le reazioni attorno al video.
Negli ultimi anni Tiziano Ferro ha infatti attraversato uno dei periodi più complessi della sua vita personale. Nel 2023 il cantante aveva annunciato la separazione dall’ex marito Victor Allen, spiegando pubblicamente quanto quel momento avesse cambiato completamente la sua quotidianità, soprattutto per la gestione dei figli e della vita familiare negli Stati Uniti.
In diverse interviste Ferro aveva raccontato la difficoltà emotiva del divorzio, il senso di smarrimento vissuto dopo la separazione, il percorso terapeutico affrontato e il desiderio di proteggere il più possibile Andreas e Margherita dall’esposizione mediatica.
Da quando è diventato padre, Tiziano Ferro ha spesso parlato di quanto la genitorialità abbia trasformato il suo modo di guardare la vita e anche la musica. In passato aveva raccontato come la nascita dei figli lo avesse costretto a rallentare, a ridefinire le priorità e ad affrontare paure nuove, soprattutto legate alla responsabilità e alla fragilità emotiva.
Negli ultimi mesi il cantante aveva inoltre parlato apertamente del lavoro fatto sulla salute mentale e sull’importanza di chiedere aiuto nei momenti più complicati.
Il tour estivo, che partirà da Napoli il 23 giugno per poi chiudersi il 12 luglio a Messina, rappresenta infatti una nuova fase molto importante anche dal punto di vista artistico. Dopo anni segnati da stop, problemi personali e distanza dall’Italia, Tiziano Ferro sta tornando live in una dimensione completamente diversa rispetto al passato: più intima, più esposta e forse anche più umana. Intanto è uscita la nuova versione dell'album "Sono Un Grande (deluxe)", con duetti con Giorgia, Lazza, Ditonellapiaga, Ariete e Shiva.
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