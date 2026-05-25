Tiziano Ferro dietro le quinte di San Siro: "Unisco le persone come mi ha insegnato Raffaella Carrà"

Poi si parla delle regole della scaletta, curata personalmente da Ferro e basata solo sui grandi successi radiofonici: "La regola numero uno è che sei diventato singolo, radiofonico. Allora finisci in scaletta, se no, no. Sì, perché i concerti ai quali io assisto e che mi piacciono sono i concerti nei quali tutti cantano. E comunque le canzoni che portano le persone ai concerti sono le canzoni che canta il muratore mentre sta lì in cantiere, il tassista. Io Voglio la canzone che è entrata nel tessuto della città". Per celebrare i 25 anni di carriera, il pezzo di chiusura dello show sarà eccezionalmente Xdono (proposta nella nuova versione con il rapper Lazza), mentre l’apertura sarà affidata all’ultimo singolo uscito: Sono un Grande. Un viaggio che si conclude nel segno dell’estrema umiltà e nel ricordo commosso di un mito assoluto della televisione e della musica, Raffaella Carrà: "Io non mi do così tanta importanza, non sono Pavarotti e non credo di aver scritto le canzoni dei Beatles. Do importanza a quello che faccio perché credo di essere un privilegiato: il mio talento è quello di mettere insieme le persone grazie a un’empatia molto forte, che metto in atto tramite la mia voce. Raffaella Carrà è stata una delle cose più belle della mia vita. Il suo più grande insegnamento? Ascoltare le persone. Ti diranno quello che vogliono, tu devi fare solo da mezzo. Non sei più importante di loro, non sei meglio di nessuno".