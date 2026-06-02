Fotogallery - Tiziano Ferro, partito il tour negli stadi
© Simone Di Luca
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Tiziano Ferro si commuove durante un concerto © TikTok
Cinquantamila persone davanti al palco, il ritorno negli stadi dopo anni complessi e una canzone che, più di ogni altra, sembra raccontare un pezzo della sua storia. Così, durante la data inaugurale dello Stadi 26 Tour a Lignano Sabbiadoro, Tiziano Ferro non è riuscito a trattenere l'emozione ed è scoppiato in lacrime mentre interpretava "La fine", il brano scritto da Nesli e diventato negli anni uno dei momenti più intensi del suo repertorio.
Il video, diventato rapidamente virale sui social, mostra il cantante visibilmente commosso durante l'esecuzione del brano. Per qualche istante la voce si incrina, gli occhi si riempiono di lacrime e il pubblico accompagna il momento con un lungo applauso. Un'immagine che ha colpito i fan, abituati a vedere un Tiziano Ferro sempre molto sincero nel raccontare le proprie fragilità.
Non è un caso che tutto sia accaduto proprio sulle note di "La fine". In passato l'artista aveva spiegato quanto quel testo gli fosse vicino, definendolo una canzone capace di raccontare aspetti profondi della sua vita e del suo percorso personale.
L'emozione arriva in un momento particolarmente significativo della carriera del cantante. Negli ultimi anni Ferro ha affrontato cambiamenti importanti sul piano personale, compresa la dolorosa separazione dall'ex marito Victor Allen, una vicenda che lui stesso ha raccontato con grande discrezione per tutelare i figli.
Proprio per questo motivo molti fan hanno letto quelle lacrime come il simbolo di un periodo complesso lasciato alle spalle e dell'inizio di una nuova fase della sua vita. Negli ultimi mesi l'artista ha spesso parlato del lavoro fatto su sé stesso, della psicoterapia e della necessità di trasformare il dolore in musica.
La data di Lignano Sabbiadoro ha segnato ufficialmente l'inizio dello Stadi 26 Tour, la tournée che porterà Tiziano Ferro nelle principali città italiane. Dopo il debutto in Friuli Venezia Giulia, il cantante sarà protagonista di due attesissimi concerti a Milano prima di proseguire verso Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona, Bari e Messina.
Il ritorno negli stadi rappresenta uno dei capitoli più importanti della sua carriera recente. E se il pubblico si aspettava una serata ricca di musica e spettacolo, nessuno immaginava che il momento più potente sarebbe arrivato proprio da quelle lacrime sincere. Un attimo di fragilità che ha trasformato un concerto in qualcosa di ancora più personale, confermando ancora una volta il legame speciale tra Tiziano Ferro e i suoi fan.
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