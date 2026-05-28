Release party di Sal Da Vinci a Villa Clerici
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C'era aria di nozze a Villa Clerici, ma gli invitati non aspettavano gli sposi ma Sal Da Vinci. Lui, elegante in un completo color crema accanto alla moglie Paola, è arrivato come si entra in una favola romantica. Milano, per una sera, si è trasformata nel regno sentimentale del cantante napoletano, tra abiti da cerimonia, luci soffuse e canzoni che ormai sembrano promesse eterne. Il release party del nuovo album "Per sempre sì", in uscita venerdì 29 maggio, è stato molto più di una semplice presentazione discografica. Il titolo del disco riprende il brano che ha trionfato a Sanremo 2026, consacrando definitivamente Sal Da Vinci come uno degli artisti più amati del panorama pop italiano.
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Il tema della serata, "Wedding party attire", è stato preso alla lettera dagli ospiti, che hanno trasformato la storica villa milanese in un ricevimento elegante e festoso. Ma il momento più emozionante è arrivato quando un coro, accompagnato soltanto da una chitarra, ha intonato a cappella "Per sempre sì" e "Rossetto e caffè", la hit diventata virale su TikTok e capace di riportare Sal Da Vinci in cima alle classifiche.
Reduce da Toronto e da un interminabile volo intercontinentale, il cantante è salito sul palco nonostante una voce affaticata."Gli ultimi due anni sono stati sorprendenti" ha raccontato, ripensando al successo sanremese e all'esperienza vissuta all'Eurovision di Vienna. Eppure, dietro il sorriso e gli applausi, non ha nascosto la fatica di un album nato lentamente, cambiato strada durante il percorso e costruito con grande intensità emotiva. A sorpresa, durante la serata, è arrivata anche un'anticipazione del nuovo singolo "Poesia", scritto insieme a Federica Abbate e Alessandro La Cava: un brano che promette di aggiungere un altro tassello romantico all'universo musicale dell’artista.
Prima del mini live, Sal Da Vinci ha deciso di rivolgersi ai più giovani con parole semplici ma potentissime, figlie di cinquant'anni di carriera iniziati nel 1976 accanto al padre Mario Da Vinci: "Non mollate mai. Se credete nelle vostre possibilità, quella è la vostra forza. Perseverate". Un consiglio sincero che arriva da chi non ha avuto successo all'improvviso, ma da un artista che lo ha alimentato con la tenacia e la capacità di emozionare generazioni diverse.
Quando le luci della festa si sono abbassate, il party si è trasformato in una grande tavolata napoletana dal cuore pop. Da sabato 30 maggio partiranno anche gli incontri instore dedicati al nuovo album.