Reduce da Toronto e da un interminabile volo intercontinentale, il cantante è salito sul palco nonostante una voce affaticata."Gli ultimi due anni sono stati sorprendenti" ha raccontato, ripensando al successo sanremese e all'esperienza vissuta all'Eurovision di Vienna. Eppure, dietro il sorriso e gli applausi, non ha nascosto la fatica di un album nato lentamente, cambiato strada durante il percorso e costruito con grande intensità emotiva. A sorpresa, durante la serata, è arrivata anche un'anticipazione del nuovo singolo "Poesia", scritto insieme a Federica Abbate e Alessandro La Cava: un brano che promette di aggiungere un altro tassello romantico all'universo musicale dell’artista.