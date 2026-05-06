Sal Da Vinci annuncia il suo nuovo album Per sempre sì, omonimo del brano vincitore di Sanremo, in uscita il 29 maggio. Il disco segna un nuovo capitolo artistico e personale, in cui Sal Da Vinci continua a esplorare il tema dell'amore nelle sue molteplici sfumature. Un progetto fatto di storie e frammenti di vita quotidiana, tra esperienze personali e racconti in cui il pubblico può riconoscersi, sempre guidato da una cifra autentica e profondamente umana. Intanto, la popolarità del brano vincitore a Sanremo continua a crescere: il brano ha già superato oltre 24 milioni di stream su Spotify e milioni di visualizzazioni su YouTube, affermandosi come una delle colonne sonore di questo 2026.