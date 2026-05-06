Sal Da Vinci annuncia il suo nuovo album Per sempre sì, omonimo del brano vincitore di Sanremo, in uscita il 29 maggio. Il disco segna un nuovo capitolo artistico e personale, in cui Sal Da Vinci continua a esplorare il tema dell'amore nelle sue molteplici sfumature. Un progetto fatto di storie e frammenti di vita quotidiana, tra esperienze personali e racconti in cui il pubblico può riconoscersi, sempre guidato da una cifra autentica e profondamente umana. Intanto, la popolarità del brano vincitore a Sanremo continua a crescere: il brano ha già superato oltre 24 milioni di stream su Spotify e milioni di visualizzazioni su YouTube, affermandosi come una delle colonne sonore di questo 2026.
Il tour estivo e le tappe autunnali nei teatri
L'annuncio dell'album arriva inoltre a pochi giorni da un altro momento importante: proprio la scorsa settimana l'artista ha annunciato la tripletta nella sua Napoli, con l'aggiunta della terza data all'Arena Flegrea il 27 settembre. Queste le date dei live: 9 luglio Locarno, 15 luglio Benevento, 18 luglio Cattolica (RN), 21 luglio Cervere (CN), 27 luglio Este (PD), 30 luglio Agrigento, 1 agosto Francavilla al Mare (CH), 5 agosto Golfo Aranci (SS), 7 agosto Giovinazzo (BA), 8 agosto San Pancrazio Salentino (BR), 10 agosto Santa Maria di Castellabate (SA), 12 agosto Cirò Marina (KR), 13 agosto San Nicola Arcella (CS), 15 agosto Lucera (FG), 16 agosto Tottea (TE), 18 agosto Sabaudia (LT), 20 agosto Forte dei Marmi (LU), 3 settembre Roma, 25, 26 e 27 settembre Napoli. Poi in autunno sarà nei teatri: 7 ottobre San Marino, 9 ottobre Roma, 12 ottobre Brescia, 14 ottobre Torino, 16 ottobre Padova, 18 ottobre Bologna, 20 ottobre Milano, 23 ottobre Bitritto (BA), 3 novembre Firenze, 5 novembre Catania, 7 novembre Avellino, 9 novembre Ancona.