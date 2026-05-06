Dopo vari tentativi e piccoli ruoli, Clooney trova il successo negli anni '90 grazie alla serie televisiva ER - Medici in prima linea, dove interpreta il dottor Doug Ross. Il ruolo gli regala notorietà internazionale e apre definitivamente le porte del grande schermo. Negli anni successivi Clooney consolida la sua carriera cinematografica con film di grande successo e qualità. Ottiene il premio Oscar come miglior attore non protagonista per Syriana e una seconda statuetta come produttore per Argo. Tra i titoli più celebri anche Ocean's Eleven, Michael Clayton e Gravity, che confermano la sua versatilità tra blockbuster e cinema d'autore.