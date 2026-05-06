George Clooney compie 65 anni: il fascino senza tempo di una star tra cinema e impegno civile
Dalla provincia americana a Hollywood, passando per successi planetari e battaglie umanitarie: storia di uno degli attori più influenti della sua generazione
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George Clooney compie 65 anni, confermandosi una delle figure più iconiche del cinema contemporaneo. Attore, regista, produttore e attivista, Clooney ha costruito nel tempo una carriera solida e trasversale, diventando un punto di riferimento non solo per Hollywood ma anche per il suo impegno civile e politico.
Le origini tra Kentucky e Ohio
George Timothy Clooney è nato il 6 maggio 1961 a Lexington, ma cresce tra Kentucky e Ohio. Figlio del giornalista televisivo Nick Clooney e della politica Nina Bruce, respira fin da giovane l'atmosfera dei media e dello spettacolo. Durante l'adolescenza affronta anche una temporanea paralisi facciale causata dalla Paralisi di Bell, esperienza che lui stesso ha raccontato come formativa.
Gli inizi difficili e la svolta con la televisione
Dopo vari tentativi e piccoli ruoli, Clooney trova il successo negli anni '90 grazie alla serie televisiva ER - Medici in prima linea, dove interpreta il dottor Doug Ross. Il ruolo gli regala notorietà internazionale e apre definitivamente le porte del grande schermo. Negli anni successivi Clooney consolida la sua carriera cinematografica con film di grande successo e qualità. Ottiene il premio Oscar come miglior attore non protagonista per Syriana e una seconda statuetta come produttore per Argo. Tra i titoli più celebri anche Ocean's Eleven, Michael Clayton e Gravity, che confermano la sua versatilità tra blockbuster e cinema d'autore.
Regista e produttore impegnato
Parallelamente alla recitazione, Clooney si afferma anche dietro la macchina da presa. Dirige film come Good Night, and Good Luck, incentrato sul giornalismo e la libertà di stampa, e Le idi di marzo, dedicato al mondo della politica americana. Le sue pellicole riflettono spesso un forte interesse per temi civili e sociali.
La vita privata e l'impegno umanitario
Per anni considerato uno degli scapoli più ambiti di Hollywood, Clooney si è sposato nel 2014 con l'avvocata Amal Clooney. La coppia ha due figli gemelli e condivide numerose iniziative umanitarie, in particolare attraverso la Clooney Foundation for Justice. L'attore è noto per il suo impegno su temi come i diritti umani, la libertà di stampa e le crisi internazionali, in particolare nella regione del Darfur.
Un'icona tra cinema e impegno
A 65 anni, George Clooney continua a rappresentare un raro equilibrio tra successo artistico e responsabilità sociale. La sua carriera lo ha reso non solo una star globale, ma anche una voce autorevole nel dibattito pubblico internazionale.
Lo scontro con Trump e la scelta della cittadinanza francese
Negli ultimi mesi, George Clooney è finito anche al centro del dibattito politico internazionale per il duro scambio di battute con Donald Trump. La polemica è esplosa dopo la decisione dell'attore e della moglie Amal di ottenere la cittadinanza francese, insieme ai loro figli. Una scelta legata, secondo quanto riportato da fonti internazionali, al desiderio di maggiore privacy e a un ambiente più protetto per la famiglia. La naturalizzazione in Francia, dove la famiglia vive da tempo, è stata confermata dalle autorità francesi e difesa come conforme alle norme, nonostante le polemiche sollevate anche sul piano politico.