Amal Clooney bandita dagli Usa? Schierarsi contro Netanyahu può costarle caro

E', comunque, soprattutto la posizione di Amal Clooney ad attirare l'attenzione politica e mediatica. In una dichiarazione rilasciata dalla sua Clooney Foundation for Justice, l'avvocato, dopo il mandato di arresto della Cpi contro Netanyahu e i ringraziamenti dell'Aja per il suo impegno, aveva spiegato come era stata coinvolta nel caso per presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità (non solo su Netanyahu, ma anche per il suo ex ministro della Difesa Yoav Gallant, nonché per i leader di Hamas Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh e Mohammad Deif, ndr).