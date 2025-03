Una settimana con George Clooney e Amal? Si può fare, con 160mila dollari

Volete passare una settimana di vacanza a Villa Oleandra con George Clooney e sua moglie Amal? La cosa si può fare e ha un costo: 160mila dollari. La celebre coppia ha infatti deciso di aprire i cancelli della sua villa sul lago di Como per raccogliere fondi per la sua fondazione "Clooney Foundation for Justice". Attenzione però, l'occasione non è per tutti, ma c'è un numero chiuso: l'obiettivo è raccogliere oltre milione di dollari, per far questo gli ospiti che George e Amal accoglieranno saranno 16. Per loro quali ci saranno eventi alla moda, gite in barca e anche uno spettacolo al Teatro Sociale di Como. Tutto questo dovrebbe avvenire in agosto anche se non sono stati diffusi dettagli più precisi.