George Clooney e il rapporto con Amal: "In 10 anni di matrimonio non abbiamo mai litigato"

Intanto, a marzo, George Clooney è tornato a teatro dopo quasi 40 anni debuttando a Broadway con "Good Night, and Good Luck", adattamento teatrale del film in bianco e nero del 2005 da lui diretto e presentato in anteprima alla 62esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove ottenne l'Osella d'oro per la sceneggiatura (Clooney e Grant Heslov) e la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile (David Strathairn). E per ricoprire questo ruolo, l'attore ha dato un momentaneo addio ai capelli grigi dopo che per anni è stata una sua caratteristica fondamentale, persino fonte di fascino. A proposito del suo nuovo look in versione nero corvino, l'attore ha detto alla conduttrice di Cbs Mornings Gayle King di aver avutoi i capelli sale e pepe per gran parte della sua vita e di non essere abituato a vederli così scuri. "Non è il mio look preferito, e mia moglie lo trova divertente", ha scherzato, aggiungendo che i suoi gemelli di 7 anni ridono del suo nuovo aspetto. "Perché, onestamente, niente ti fa sembrare più vecchio che avere 63 anni e tingersi i capelli".