È fuori Sex on la Santa, intro del nuovo disco di Sayf, Santissimo in uscita l'8 maggio. Il rapper ha, inoltre, pubblicato un carosello su Instagram in collaborazione con il giornalista sportivo italiano Fabrizio Romano, che replica il suo stile legato agli annunci del calciomercato, per svelare i nomi degli artisti coinvolti in Santissimo. Ogni cantante è vestito da calciatore, come se fosse una squadra pronta a scendere in campo. I nomi annunciati includono Geolier, Kid Yugi, Nerissima Serpe, Bresh, Tedua, Artie 5ive e Guè. Santissimo è un progetto che l’artista ha iniziato a raccontare già da tempo, regalando ai fan diversi indizi attraverso i social e persino dal palco del Festival di Sanremo 2026. Il titolo non è solo un richiamo alla più ovvia dimensione spirituale, ma pure alla città d’origine di Sayf, Santa Margherita Ligure