Sayf, nel nuovo disco Santissimo anche Geolier a Bresh
È fuori Sex on la Santa, singolo dell'attesissimo album del cantante che uscirà l'8 maggio
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È fuori Sex on la Santa, intro del nuovo disco di Sayf, Santissimo in uscita l'8 maggio. Il rapper ha, inoltre, pubblicato un carosello su Instagram in collaborazione con il giornalista sportivo italiano Fabrizio Romano, che replica il suo stile legato agli annunci del calciomercato, per svelare i nomi degli artisti coinvolti in Santissimo. Ogni cantante è vestito da calciatore, come se fosse una squadra pronta a scendere in campo. I nomi annunciati includono Geolier, Kid Yugi, Nerissima Serpe, Bresh, Tedua, Artie 5ive e Guè. Santissimo è un progetto che l’artista ha iniziato a raccontare già da tempo, regalando ai fan diversi indizi attraverso i social e persino dal palco del Festival di Sanremo 2026. Il titolo non è solo un richiamo alla più ovvia dimensione spirituale, ma pure alla città d’origine di Sayf, Santa Margherita Ligure
Un'estetica calcistica
La tracklist completa è stata poi resa nota attraverso una grafica che continua a cavalcare il filone sportivo e che richiama una schedina delle scommesse, in cui ogni traccia rappresenta un pronostico, rafforzando ulteriormente l'immaginario narrativo e visivo che accompagna il disco. L'album sarà disponibile in formato digitale, CD autografato e tre edizioni in vinile: nero, bordeaux edizione Moch amour, e bianco autografato in edizione limitatissima Perché piango, con una sorpresa per i collezionisti: nelle edizioni fisiche saranno incluse anche due bonus track esclusive.
Sayf e la relazione con Bianca
Nonostante i molti impegni, Sayf continua a dare priorità alla sua relazione con la ballerina Bianca Genovese. Lei, che su Instagram conta oltre 28mila follower, ha pubblicato sul suo profilo Tik Tok il 23 aprile una foto di coppia e una dedica scritta a mano dal cantante: "Vorrei dormire con te, perché domani devo andare a Milano. Mi manchi tanto, ti amo tanto".
Una storia d'amore che è nata durante il Festival di Sanremo. La coppia condivide con i follower piccoli momenti della propria quotidianità, in cui Sayf e Bianca appaiono complici e affiatati. Per il Concertone del Primo Maggio, la ballerina aveva ripubblicato la dedica del cantante accompagnata dalla descrizione "Il mio sole".