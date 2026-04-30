Spandau Ballet, l'ex cantante Ross Wild condannato a 14 anni per stupro

Davidson aveva sostituito Hadley nel 2018, per essere poi "licenziato" nel 2020 in diretta su This Morning di ITV. Un evento da lui definito un'umiliazione, come dichiarato al Sun, e che lo aveva portato quasi al suicidio. Prima degli Spandau, il musicista si era esibito con successo nel celebre spettacolo del West End in We Will Rock You e Million Dollar Quartet, dove aveva cantato per la prima volta con il bassista degli Spandau, Martin Kemp.