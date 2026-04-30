Spandau Ballet, l'ex cantante Ross Wild condannato a 14 anni per stupro
Il 37enne, secondo quanto emerso nel processo, si era filmato mentre abusava sessualmente di sei donne
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Ross Davidson, noto con lo pseudonimo di Ross Wild ed ex cantante degli Spandau Ballet, è stato condannato dalla Wood Green Crown Court di Londra a 14 anni di carcere per stupro e tentato stupro. Il 37enne, entrato nella band inglese nel 2018 dopo l'uscita dello storico frontman Tony Hadley, si era filmato mentre abusava sessualmente di sei donne, alcune delle quali addormentate, tra l'agosto 2013 e il dicembre 2019, nel periodo di massimo successo della sua carriera.
La sentenza
La sentenza è giunta al termine di due processi distinti: uno del 2024 riguardante le imputazioni di violenza sessuale e voyeurismo ai danni di quattro donne; l'altro più recente, per violenza sessuale ai danni di una donna a Londra nel 2015 e l'aggressione di un'altra donna in Thailandia nel 2019. Durante il processo Davidson è stato descritto come un uomo convinto di poter ottenere "sesso a comando".
La carriera con gli Spandau Ballet
Davidson aveva sostituito Hadley nel 2018, per essere poi "licenziato" nel 2020 in diretta su This Morning di ITV. Un evento da lui definito un'umiliazione, come dichiarato al Sun, e che lo aveva portato quasi al suicidio. Prima degli Spandau, il musicista si era esibito con successo nel celebre spettacolo del West End in We Will Rock You e Million Dollar Quartet, dove aveva cantato per la prima volta con il bassista degli Spandau, Martin Kemp.