Spandau Ballet, Martin Kemp in ospedale dopo un incidente con una motosega

La star ha inviato al figlio Roman una foto della sua mano bendata appena dopo il brutto infortunio
© IPA
Martin Kemp è stato portato d'urgenza in ospedale dopo essersi ferito alla mano in un doloroso incidente con una motosega. Il figlio del bassista degli Spandau Ballet, Roman Kemp, ha rivelato lo scioccante incidente in una puntata del podcast You About.Il ragazzo ha spiegato che suo padre gli ha inviato una preoccupante foto della sua mano fasciata dopo l'incidente, durante il quale ha dovuto afferrare la motosega per la lama per tagliare un pezzo di legno.
Roman ha raccontato: "È spaventoso. Venerdì sera avevo appena finito di lavorare e ho guardato il telefono, e papà mi ha mandato una foto della sua mano con tutte le dita pesantemente fasciate. "E tutto quello che scrive sotto nel gruppo WhatsApp di famiglia è 'sì... motosega'." Il figlio di Martin Kemp ha continuato: "Gli ho scritto 'cosa?!' ma non ho ricevuto risposta, e poi Harley, mia sorella, mi ha chiesto 'cosa è successo?', ma di nuovo, nessuna risposta. "Così ha detto 'Oh, c'era un pezzo di ramo che volevamo tagliare, quindi sono andato a prendere una motosega".
Roman ha continuato il racconto. "Sapete cosa ha detto? 'L'ho preso dalla lama e non aveva il fodero'. Ha detto che si è acceso... l'ha preso e si è messo in moto". E ha continuato dicendo che Martin "ha urlato" ed è corso addosso alla moglie Shirlie con il sangue che colava ovunque. Poi il musicista degli Spandau Ballet è andato in ospedale per un'iniezione antitetanica. Martin è diventato famoso con il fratello maggiore Gary Kemp come membro degli Spandau. Insieme a Tony Hadley, John Keeble, Steve Norman e Ross Wild hanno avuto successi negli anni 80 con canzoni come "Gold" e "True".