Spandau Ballet, Martin Kemp in ospedale dopo un incidente con una motosega

Roman ha continuato il racconto. "Sapete cosa ha detto? 'L'ho preso dalla lama e non aveva il fodero'. Ha detto che si è acceso... l'ha preso e si è messo in moto". E ha continuato dicendo che Martin "ha urlato" ed è corso addosso alla moglie Shirlie con il sangue che colava ovunque. Poi il musicista degli Spandau Ballet è andato in ospedale per un'iniezione antitetanica. Martin è diventato famoso con il fratello maggiore Gary Kemp come membro degli Spandau. Insieme a Tony Hadley, John Keeble, Steve Norman e Ross Wild hanno avuto successi negli anni 80 con canzoni come "Gold" e "True".