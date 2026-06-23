La dedica di Sal Da Vinci alla moglie per l'anniversario: "Sono passati 34 anni dal quel per sempre sì"

Sal Da Vinci ha dedicato un post sui social alla moglie Paola Pugliese in occasione del loro anniversario di matrimonio. "Buon anniversario amore mio, quanto è meraviglioso avere una compagna accanto che ti abbraccia e ti protegge nel cammino della vita, quanto è stato miracoloso avere avuto la pazienza, la costanza, la resistenza di superare ogni primavera con amore, impegno e volontà, ci siamo detti cose che non possono morire, ecco perché il nostro amore sarà eterno! Sono passati 34 anni dal quel per sempre sì - scrive il cantautore citando la sua canzone di successo - e 42 da quel bacio per sempre".