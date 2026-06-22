Gabry Ponte e Jovanotti insieme in "DNA": arriva il nuovo singolo che accende l'estate
Dal 26 giugno disponibile la prima collaborazione tra i due artisti: un brano dance carico di energia, libertà e voglia di partire che unisce
Quando due artisti che hanno segnato epoche diverse della musica italiana decidono di condividere lo stesso percorso creativo, il risultato non può passare inosservato. È il caso di "DNA", il nuovo singolo che vede per la prima volta insieme Gabry Ponte e Jovanotti, in uscita il prossimo 26 giugno. Un incontro che ha il sapore dell'evento e che arriva in un momento particolarmente significativo per entrambi. Da una parte il DJ e producer italiano più ascoltato al mondo, dall'altra uno degli artisti che più hanno influenzato l'evoluzione del pop e delle sonorità urban nel nostro Paese.
Un viaggio tra beat travolgenti e libertà
"DNA" nasce dalla condivisione di una visione artistica comune e da un'affinità musicale: il brano combina i beat potenti e immediatamente riconoscibili di Gabry Ponte con la scrittura evocativa di Jovanotti. Il risultato è una traccia dance che trasmette la sensazione di libertà tipica delle partenze estive: finestrini abbassati, strada davanti e quella voglia irresistibile di mettersi in viaggio senza una meta precisa. Un mix di energia e leggerezza destinato a diventare una delle colonne sonore della stagione.
Dopo "Tik Tak", un altro colpo per Gabry Ponte
L'annuncio di “DNA” arriva a poche settimane dal successo di "Tik Tak", il singolo pubblicato a maggio insieme a Salmo. Un periodo particolarmente intenso per Gabry Ponte, che continua a consolidare il proprio ruolo di protagonista assoluto della scena dance internazionale. Negli ultimi mesi il producer ha confermato numeri impressionanti, mantenendosi tra gli artisti italiani più ascoltati all'estero e portando la propria musica su palcoscenici di prestigio. Tra gli appuntamenti più significativi spicca l'esibizione all’Arena di Verona durante la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
Cresce l’attesa per San Siro Dance 2026
L'uscita di "DNA" rappresenta anche un perfetto trampolino di lancio verso "San Siro Dance 2026", l’evento in programma il 27 giugno allo Stadio San Siro di Milano. Dopo aver scritto la storia nel 2025 diventando il primo DJ a esibirsi da protagonista assoluto nel celebre impianto milanese davanti a oltre 56mila spettatori, Gabry Ponte è pronto a tornare con uno show ancora più ambizioso: una grande festa dance che ripercorrerà l’intera carriera dell'artista, dalle produzioni più recenti alle hit che hanno segnato un’intera generazione.
Una carriera da record
Con oltre sei miliardi di stream complessivi, tre dischi di diamante, cinquantuno di Platino e ventotto dischi d'Oro, Gabry Ponte continua a collezionare traguardi che lo collocano tra i produttori italiani di maggior successo a livello internazionale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti come Tiësto, Steve Aoki, Pitbull, Sean Paul e Train, oltre ad aver calcato i palchi di festival iconici come Tomorrowland e Tomorrowland Brasil. Nel 2024 ha celebrato i suoi 25 anni di carriera con un tour nelle arene italiane completamente sold out, mentre nel 2025 ha rappresentato San Marino all'Eurovision Song Contest con "Tutta l’Italia", brano scelto anche come colonna sonora ufficiale del Festival di Sanremo.