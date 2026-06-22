Quando due artisti che hanno segnato epoche diverse della musica italiana decidono di condividere lo stesso percorso creativo, il risultato non può passare inosservato. È il caso di "DNA", il nuovo singolo che vede per la prima volta insieme Gabry Ponte e Jovanotti, in uscita il prossimo 26 giugno. Un incontro che ha il sapore dell'evento e che arriva in un momento particolarmente significativo per entrambi. Da una parte il DJ e producer italiano più ascoltato al mondo, dall'altra uno degli artisti che più hanno influenzato l'evoluzione del pop e delle sonorità urban nel nostro Paese.