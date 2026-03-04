Caos nei cieli, Jovanotti non si ferma: "La musica va avanti anche senza certezze"
Il cantante è bloccato a 100 Km da Brisbane con la band dispersa tra gli scali asiatici: il primo concerto in Australia è a rischio
Il debutto australiano di Jovanotti è a rischio. I blocchi negli aeroporti internazionali legati al conflitto in Medio Oriente stanno creando un effetto domino sui voli intercontinentali, complicando l'organizzazione del tour oltreoceano dell'artista italiano. Il cantante si trova già in Australia, a circa cento chilometri da Brisbane, dove giovedì è previsto il suo primo concerto nel Paese. Ma all'appello manca ancora la band, rimasta bloccata negli scali asiatici. Attualmente i musicisti si trovano a Seul e dovranno affrontare un percorso a tappe che li porterà prima a Sydney e poi finalmente a Brisbane, viaggiando soltanto con bagagli a mano.
Jovanotti, arrivato in anticipo insieme alla compagna Francesca, aveva pianificato ogni dettaglio, compreso il noleggio di un'auto per spostarsi sul territorio australiano, ma il blocco improvviso degli aeroporti ha mandato all’aria la tabella di marcia.
"Cercheremo di portare allegria in questa parte di mondo a un pubblico di italiani o di origine italiana" ha raccontato sui social, ribadendo che la musica, pur non essendo la priorità in un momento internazionale così delicato, è il suo modo di celebrare la vita e creare connessioni.
Lontano da casa, con i chilometri che lo separano dalla sua band e le incertezze dei voli internazionali, Jovanotti sceglie di non fermarsi. Perché anche quando i cieli si chiudono, la musica trova sempre una strada per arrivare.