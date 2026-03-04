Il debutto australiano di Jovanotti è a rischio. I blocchi negli aeroporti internazionali legati al conflitto in Medio Oriente stanno creando un effetto domino sui voli intercontinentali, complicando l'organizzazione del tour oltreoceano dell'artista italiano. Il cantante si trova già in Australia, a circa cento chilometri da Brisbane, dove giovedì è previsto il suo primo concerto nel Paese. Ma all'appello manca ancora la band, rimasta bloccata negli scali asiatici. Attualmente i musicisti si trovano a Seul e dovranno affrontare un percorso a tappe che li porterà prima a Sydney e poi finalmente a Brisbane, viaggiando soltanto con bagagli a mano.