Il ritorno in grande stile di Lorenzo Jovanotti è una vera e propria rivoluzione artistica, che unisce movimento, musica e creatività. L'artista estrae dal cappello un nuovo disco di inediti 'Niuiorcherubini', che uscirà il 20 novembre ed è stato inciso a New York, un tour in giro per il mondo, denominato L'Arca di Lorè e un'estate, quella del 2026, all'insegna della musica e della festa con il Jova Summer Party, che partirà da Roma, per poi scendere in diverse località del Sud e risalire nella Capitale, con l'appuntamento al Circo Massimo il 12 settembre, pochi giorni prima del suo 60esimo compleanno.