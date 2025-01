Jovanotti riparte dalla consapevolezza del corpo: "Il mio album è un pezzo di vita"

Un viaggio musicale che parla di rinascita, libertà e autenticità, un invito a esplorare i confini della propria identità, affrontare le sfide del cambiamento e celebrare la vita nei suoi aspetti disparati. "Un disco per chi lo fa è un pezzo di vita e tra tutti quelli che ho fatto questo ha un senso particolare", racconta lui al pubblico e ai giornalisti che hanno assiepato il teatro milanese nel giorno che coincide con la Giornata della Memoria. "Le coincidenze non esistono, il 27 gennaio è più di una data simbolica. Ottant'anni dopo la liberazione di Auschwitz, siamo qui in questo teatro intitolato all'artista più anticonformista del dopoguerra, dove il 16 dicembre 1944 Benito Mussolini fece il suo ultimo discorso pubblico, il discorso della riscossa, che poi per fortuna non c'è stata. Il figlio di Mussolini poi è diventato un jazzista, quel genere di musica che veniva osteggiata perché non rappresentava l'italianità. Non posso fare a meno di non unire i puntini: il giorno della memoria, il corpo umano, Gaber, Mussolini, la libertà... La musica per chi la vive come me è la dimostrazione che dall'incontro di cose nasce la vita. L'emozione nutre la nostra memoria, e la memoria ha bisogno di emozione per sentirsi viva".