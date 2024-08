In una foto dal letto di ospedale, con le dita alzate in segno di vittoria, Lorenzo Jovanotti a gennaio 2024 su Instagram ha raccontato di essere stato operato all'Humanitas di Rozzano, dopo mesi dalla caduta, per ricostruire il femore che non era allineato correttamente. "Nonostante tutta la fisioterapia - scriveva l'artista - il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c'era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente. Otto ore di intervento e da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi. Da oggi stesso riprendiamo il viaggio verso il recupero, ci vorrà ancora il tempo necessario di fisioterapia e allenamento ma la direzione è verso il recupero di tutte le funzioni. Intanto scrivo canzoni".