Nel post il cantautore ringrazia "moltissimo il prof Guido Grappiolo e il suo team all'Humanitas di Milano (Rozzano per la precisione) dove sono stato operato e dove mi trovo adesso e per i giorni che serviranno". "Per me - scrive Jova - è un bel giorno e a tutti voi che in questi mesi mi avete chiesto notizie e comunicato il vostro affetto GRAZIE!. Da oggi stesso riprendiamo il viaggio verso il recupero, ci vorrà ancora il tempo necessario di fisioterapia e allenamento ma la direzione è verso il recupero di tutte le funzioni. Intanto scrivo canzoni".

La caduta durante una vacanza

Questa nuova operazione per Jova dovrebbe essere la fine di un calvario iniziato a luglio. Quella che doveva essere una vacanza in luoghi da sogno, dedicandosi alla sua grande passione, la bicicletta, si è trasformata in un incubo. Proprio la bici lo ha tradito, durante un giro tra piantagioni di canna da zucchero. Una caduta rovinosa, con clavicola rotta e femore rotto in tre punti. Operato sul posto, purtroppo le cose non sono andate come sperato. Da quel momento Jova è entrato in un tunnel di dolore e scoramento: con una gamba più corta dell'altra per via dell'errata saldatura dell'osso, il cantante ha visto giorno dopo giorno i tempi di recupero allungarsi in maniera indefinita e i progetti artistici (un tour per il 2024) di fatto sfumare. Ma oggi può finalmente vedere la luce. Sarà ancora una strada lunga da percorrere, ma almeno Jova sa di poterla imboccare con i presupposti giusti. E intanto... scrive canzoni.