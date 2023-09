L'incidente Due mesi fa il cantante era in vacanza con la moglie Francesca Valian a Santo Domingo quando è stato vittima di un grave incidente: stava facendo uno dei suoi abituali lunghi giri in bicicletta, quando un dosso anti-velocità non segnalato lo ha sbalzato per aria: la caduta gli è costata la rottura della clavicola e del femore in tre punti. Poi l'operazione, la convalescenza e il ritorno in Italia dove ha iniziato la riabilitazione.

Come sta ora Ospite del programma radiofonico di Radio2 Jovanotti è tornato a parlare dell'incidente: "Ho fatto davvero una caduta da bischero. Mi sono fatto malissimo, il piede era al contrario, mi è esploso il femore. Ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in piedi. Mi hanno detto che ci vorranno altri 4-5 mesi di stampelle". E ha aggiunto: "Purtroppo, però non è che l’operazione l’abbiano fatta proprio bene. Il femore si sono dimenticati di riallinearlo e così adesso ho una gamba più corta dell’altra". Il cantante però si consola: "Sì, poteva davvero andare peggio e poi io sono uno che tende a minimizzare e a leggere le opportunità che mi viene offerta. Adesso dovrò fermarmi e fare fisioterapia. Una gran rottura. Devo mantenere la muscolatura tonica".